BBVA gana 10.511 millones en 2025, un 4,5% más

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

BBVA obtuvo un beneficio neto atribuido de 10.511 millones de euros en el conjunto del 2025, un nuevo récord, lo que supone un incremento del 4,5% en comparación con el año anterior, según se desprende de las cuentas que ha publicado este jueves el banco.

Esta cifra es en términos corrientes. Si no se tiene en cuenta el efecto de la inflación de las divisas y se usa un tipo de cambio constante, el incremento en el beneficio fue del 19,2%.

"Hemos logrado un beneficio récord y, de nuevo, destacamos por nuestra capacidad de combinar crecimiento y rentabilidad. Este magnífico desempeño se ha traducido en una excelente creación de valor, que nos permite acelerar la remuneración a nuestros accionistas", ha asegurado el presidente de BBVA, Carlos Torres.

Los ingresos totales de la entidad (margen bruto) entre enero y diciembre fueron de 36.931 millones de euros, un 4,1% más. De esa cifra, los ingresos por intereses netos (margen de intereses) se elevaron un 4%, hasta los 26.280 millones de euros.

Por otro lado, el banco vio un crecimiento del 2,8% en sus comisiones netas, hasta 8.215 millones de euros, mientras que el resultado de las operaciones financieras se contrajo un 32,1%, hasta los 2.656 millones de euros.

Los gastos de personal en el conjunto del año fueron de 7.773 millones de euros, un 1,5% más, mientras que el resto de costes de administración se elevó un 0,7%, hasta los 5.038 millones. El impacto de las amortizaciones fue de 1.521 milones, un 0,8% menos.

BBVA también contabilizó un deterioro de activos financieros de 6.073 millones, un 5,7% más, al tiempo que elevó un 88,8% sus dotaciones provisiones, hasta los 373 millones de euros.

Con arreglo a los resultados del año, el banco ha decidido proponer el reparto de un dividendo complementario de 0,60 euros por acción, que será pagadero en abril de 2026. Si se suma el dividendo a cuenta ya pagado en novimebre, de 0,32 euros, se alcanza un reparto de 0,92 euros con cargo a los resultados de 2025. Esto supone una distribución total de 5.249 millones de euros.

Asimismo, en 2025 el banco ha informado de que captó la cifra récord de 11,5 millones de nuevos clientes durante el año pasado, de los que el 66% se unió a través de canales digitales.

ÁREAS DE NEGOCIO.

Atendiendo a las diferentes áreas de negocio del banco, en España el banco obtuvo un beneficio neto atribuido de 4.175 millones de euros, un 11,3% más. Asimismo, contabilizó un margen bruto de 10.027 millones, un 6,2% más, y un margen de intereses de 6.588 millones, un 3,2% más.

En México, el beneficio se redujo un 3,4%, hasta los 5.264 millones de euros, con unos ingresos totales de 15.198 millones, un 0,9% menos. El negocio en Turquía progresó en el año, con los beneficios en 805 millones (+31,8%) y los ingresos situados en 5.213 millones (+23,8%).

El beneficio neto obtenido por BBVA en el resto de países de Latinoamérica en los que opera fue, en su conjunto, de 726 millones de euros, lo que equivale a un incremento del 14,3%. Los ingresos en estas geografías fueron de 5.363 millones, un 0,8% menos.

BALANCE Y SOLVENCIA.

A 31 de diciembre de 2025, el banco contabilizaba dentro de su balance activos valorados en 859.576 millones de euros, un 11,3% más que un año antes. De esa cifra, los préstamos y anticipos a la clientela a coste amortizado eran de 460.401 millones de euros, un 11,6% más.

En el año, la cartera hipotecaria del banco a nivel global avanzó un 5,4%, hasta los 99.668 millones de euros, mientras que el saldo de crédito al consumo creció un 14%, hasta los 51.938 millones de euros. La cartera crediticia en tarjetas de crédito era de 28.753 millones, un 10,3% más.

Del total de la cartera, el banco contabilizó a cierre de año créditos de dudoso recobro por valor de 14.346 millones de euros, lo que supone un alza del 1% frente al año anterior. Esto arroja una tasa de mora del 2,7%, tres décimas menos que al cierre de 2024.

De su lado, también contabilizada pasivos por valor de 797.778 millones de euros, un 12% más, de los cuales los depósitos de clientes eran de 502.501 millones de euros, un 12,3% más.

Respecto a los recursos fuera de balance, el banco gestionaba por parte de clientes 183.201 millones de euros en fondos de inversión y carteras gestionadas, un 17,2% más. El patrimonio situado en planes de pensiones creció un 8,5%, hasta los 34.306 millones, mientras que el resto de recursos fuera de balance avanzó un 45,5%, hasta los 6.876 millones.

La ratio de capital CET1, el de mayor calidad, finalizó 2025 en el 12,7%, lo que supone un descenso de 18 puntos básicos. La ratio de capital total mejoró en 31 puntos básicos, hasta el 17,21%. El retorno sobre capital tangible (RoTE) se contrajo en cuatro décimas, hasta el 19,3%.