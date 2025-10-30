BBVA inicia mañana una recompra de acciones por 933 millones de euros

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
BBVA iniciará el viernes 31 de octubre un programa de recompra de acciones valorado en un máximo de 933 millones de euros, que fue anunciado a comienzos de año pero que estaba pendiente de ejecutar, según ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El número máximo de acciones a adquirir será de 555,3 millones de euros y el plazo máximo para realizar las compras será de 18 de febrero de 2026. No se realizarán recompras ni el 24 ni el 31 de diciembre, por las festividades navideñas.
No obstante, el banco se reserva el derecho a suspender temporalmente o finalizar anticipadamente la ejecución del programa de recompra si concurriera alguna circunstancia que así lo aconsejara o exigiera.
Las compras se realizarán en el Mercado Continuo español y en las plataformas europeas Cboe Europe, Turquoise Europe y Aquis Exchange. La ejecución del programa estará a cargo de Citigroup.
Además de la recompra de acciones que se inicia mañana, los accionistas de BBVA recibirán el próximo 7 de noviembre un dividendo a cuenta de 0,32 euros por acción, lo que supone un importe total de 1.842 millones de euros. Además, está pendiente que se apruebe otro programa de recompra de acciones por parte del Banco Central Europeo (BCE).