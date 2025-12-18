BBVA supera los 42.000 millones bajo gestión en el segmento de altos patrimonios

Archivo - El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, interviene durante la presentación del regreso a Bilbao de la escultura monumental de Eduardo Chillida, 'Elogio del hierro III', en la plaza Chillida del Museo de Bellas Artes, a 12 de septiembre de 20 - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

BBVA cerró el mes de octubre con un total de 42.130 millones de euros bajo gestión en el segmento de altos patrimonios, que atesora a sus clientes con más de dos millones de euros, según ha informado este jueves en un comunicado.

"Estos resultados reflejan la apuesta de BBVA por un modelo que combina asesoramiento experto, arquitectura abierta y tecnología avanzada. Queremos estar cerca de cada cliente, entender sus objetivos y acompañarle en todas las decisiones importantes sobre su patrimonio", ha explicado la directora de BBVA Patrimonios España, Belén García-Moya.

Los datos suponen un crecimiento en dos años del 38%, mientras que la base de clientes se ha elevado un 17%, hasta los 12.188. De su lado, el número de banqueros ha crecido un 26%, hasta los 122 profesionales.

BBVA ha puesto en valor que en los últimos ejercicios ha ido incorporando nuevos servicios, como una cartera de renta fija corporativa asesorada por Morgan Stanley IM, servicios inmobiliarios junto con CBRE e Intrum o soluciones fiscales especializadas para este tipo de clientes.