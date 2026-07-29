El BCE aclara que Canarias y otras islas sí aparecerán en los nuevos billetes de euro

Propuesta de diseño G - BCE

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Canarias y otras islas y territorios de ultramar de países de la zona euro serán incorporados al diseño final de los nuevos billetes de euro durante la siguiente fase del proceso, una vez que se haya seleccionado la propuesta definitiva, según ha confirmado el Banco Central Europeo (BCE).

"Estas islas y territorios se incorporarán durante la próxima fase del rediseño, una vez que se haya seleccionado la propuesta final y esta se haya adaptado para su conversión en billetes reales", ha confirmado a Europa Press un portavoz oficial del BCE.

La semana pasada, la institución desveló los diez diseños seleccionados para sustituir a los actuales billetes de euro y abrió una consulta pública para que los ciudadanos europeos muestren sus opiniones acerca de cada una de las propuestas, la cual podrá completarse hasta el 21 de septiembre.

La diez opciones de diseño preseleccionadas incluyen cinco sobre 'La cultura europea', centradas en el patrimonio cultural común y en europeos célebres, y otras cinco en torno a la temática 'Ríos y aves', que ensalza la resiliencia y la diversidad de los ecosistemas naturales de Europa.

Sin embargo, ninguna de las propuestas preseleccionadas presentaba en su diseño a las regiones ultraperiféricas de la UE, entre las que se encuentran Canarias, los territorios franceses de Guadalupe, Martinica, Guayana Francesa, Reunión, Mayotte y San Martín, así como las islas portuguesas Azores y Madeira.

A este respecto, desde el BCE han explicado que las directrices relativas al mapa de Europa facilitadas a los diseñadores eran de carácter general y no especificaban cómo debían representarse los territorios de ultramar ni las islas europeas.

El resultado de la encuesta lanzada por el BCE será uno de los factores a tener en cuenta en la decisión final, junto con las conclusiones del jurado del concurso de diseño, una evaluación técnica y los resultados de dos encuestas, ya que una empresa de investigación independiente llevará a cabo otra consulta con las mismas preguntas entre una muestra representativa de ciudadanos de la zona euro.

Asimismo, la institución implementará nuevas medidas de seguridad en estos nuevos billetes de tal manera que facilitarán la autenticación y la accesibilidad, también para las personas con discapacidad visual.