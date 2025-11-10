El BCE multó en 2024 con 187.000 euros a Abanca por no desglosar sus riesgos climáticos

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Banco Central Europeo (BCE), a través de su rama de supervisión bancaria, impuso el año pasado una multa periódica de 187.650 euros a Abanca por no haber desglosado correctamente sus riesgos climáticos, según ha informado este lunes en un comunicado.

El supervisor ha indicado que la sanción se debe al "no cumplimiento" con uno de los requisitos que impuso el BCE en diciembre de 2023. Entre otras cosas, este requerimiento obligaba a Abanca a realizar una valoración material de sus riesgos climáticos y ambientales.

La norma, que emana del BCE, obliga al banco a reforzar su identificación de a cuáles de estos riesgos está o podría estar expuesto. También incluía la posibilidad de multar periódicamente si no se cumplía con estos requisitos de desglose para el 31 de marzo de 2024. Abanca incumplió la normativa durante 65 días el año pasado.

"A la hora de decidir multas de pago periódico y su cantidad total, el BCE toma en consideración la materialidad de la infracción, la duración de la brecha y los ingresos diarios de la entidad supervisada", explica el BCE.