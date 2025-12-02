El BCE rechaza respaldar un préstamo de 140.000 millones de euros a Ucrania, según 'FT'

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen - Philipp von Ditfurth/dpa - Archivo

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Banco Central Europeo (BCE) se ha negado a respaldar un pago de 140.000 millones de euros a Ucrania financiado con la liquidez generada por los activos rusos congelados, al concluir que la propuesta de la Comisión Europea violaría su mandato, según informa 'Financial Times', lo que agrava las dificultades de Bruselas para obtener un préstamo con el aval de los activos del banco central ruso inmovilizados en Euroclear, el depositario de valores belga.

Según el plan de Bruselas, los países de la UE proporcionarían garantías estatales para asegurar que el riesgo de reembolso del préstamo de 140.000 millones de euros a Ucrania se comparta, aunque funcionarios de la Comisión advirtieron de que los países no podrían obtener rápidamente la liquidez en caso de una emergencia, lo que podría presionar a los mercados.

En este sentido, se habría cuestionado al BCE si la institución podría actuar como prestamista de última instancia de Euroclear Bank, la entidad crediticia de la depositaria belga, para evitar una crisis de liquidez, según indicaron cuatro personas conocedoras de las conversaciones al diario británico.

Sin embargo, funcionarios del BCE respondieron a la Comisión que esto era imposible, según tres de estas fuentes consultadas, después de que el análisis interno del entidad con sede en Fráncfort concluyera que la propuesta de Bruselas equivalía a proporcionar financiación directa a los gobiernos, ya que el banco central cubriría las obligaciones financieras de los Estados miembros, algo prohibido por los tratados de la UE.

Cuestionada al respecto en rueda de prensa, Paula Pinho, portavoz de la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, ha apuntado que se mantiene contacto con las instituciones financieras, en particular con el BCE, con el que "estamos debatiendo qué soluciones son viables y qué se puede hacer".

De este modo, sobre cómo garantizar la liquidez necesaria, la portavoz de Von der Leyen, ha señalado que se trata de un aspecto fundamental de las conversaciones en relación con el denominado "préstamo de reparación", dada la importancia de asegurar que la UE, sus Estados miembros y los organismos privados puedan cumplir con sus obligaciones internacionales.

"Por lo tanto, a la luz de esta postura del BCE, estamos debatiendo cómo garantizar esta liquidez. Básicamente, buscamos soluciones alternativas, y eso forma parte de todo el trabajo", ha apostillado.

La UE ha congelado activos rusos por valor de unos 210.000 millones de euros desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022. Bélgica, sede de Euroclear, se ha opuesto al préstamo planteado a Kiev alegando que, en caso de que los activos rusos se descongelaran y Moscú pudiera reclamarlos, Euroclear no podría reembolsar el dinero inmediatamente.

El primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, arremetía la semana pasada contra la propuesta de la Comisión Europea de usar los activos rusos congelados para financiar a Ucrania y, en una dura carta dirigida a Ursula von der Leyen, advertía de que no sólo "violaría" el Derecho internacional sino que también podría obstaculizar los esfuerzos para un acuerdo de paz.

Entre los problemas señalados, De Wever apunta la falta de una propuesta legal clara que resuelva cómo va a sostener la UE que el uso de activos rusos congelados no es una confiscación y que dé garantías a Bélgica de que el resto de países del bloque responderán solidariamente si en el futuro este país debe responder por la acción ante los tribunales.

Asimismo, considera que la propuesta que "no sólo violaría un principio fundamental del Derecho internacional, sino que crearía igualmente incertidumbre adicional en los mercados internacionales".