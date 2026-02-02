BeHappy Investments incorpora tres nuevos socios para avanzar en su hoja de ruta internacional

Archivo - BeHappy incorpora tres nuevos socios: Haris Hassabis (a la izquierda), Luis Collado García-Margallo (a la derecha, arriba) seguido de Marios Psaltis (a la derecha, abajo) - BEHAPPY INVESTMENTS - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

BeHappy Investments, vehículo español especializado en inversión de impacto, ha anunciado la incorporación de Luis Collado García-Margallo, Haris Hassabis y Marios Psaltis como nuevos socios para avanzar en su expansión internacionales, según el comunicado remitido este lunes.

Luis Collado García-Margallo, licenciado en Medio Ambiente y MBA por IE Business School, aporta su trayectoria en dirección empresarial en sectores como la distribución, la tecnología y el desarrollo sostenible. Ha sido director general en Matel Group y en Grupo Covama y ha cofundado la startup App to You Development.

Por su parte, Harris Hassabis ha trabajado en multinacionales de toda Europa y en sectores como el de la educación superior o en el de productos de gran consumo.

En el caso de Marios Psaltis, su trayectoria se distingue por su experiencia en la dirección de servicios profesionales y el impulso del crecimiento sostenible. Ha gestionado equipos multiculturales y proyectos estratégicos en Europa.

La firma señala que, con la llegada de estos tres profesionales, da un paso "relevante" en su consolidación como fondo con una perspectiva internacional.