Binance avisa a sus clientes en la UE que dejará de prestar servicios en unos días al no adquirir autorización

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MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance ha comenzado a advertir a sus clientes en la Unión Europea que la próxima semana dejará de prestar servicios por el fin de periodo transitorio, fijado este 1 de julio, antes del que los operadores 'cripto' deben contar con la autorización de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés).

Los clientes de Binance en países como Polonia, Italia, España y Francia, en los que la compañía cuenta con licencias, han recibido comunicaciones por correo electrónico durante esta semana detallando la manera de retirar su dinero de la plataforma, puesto que Binance "no obtendrá una licencia MiCA (Reglamento de Mercados de Criptoactivos) antes del 30 de junio de 2026", según ha recogido 'Financial Times'.

De esta manera, el operador 'cripto' se prepara ante la probable posibilidad de no obtener esta licencia antes del plazo establecido, a pesar de haber comunicado que trataría de acceder a ella a través de otros países de la UE, después de retirar la solicitud de la Comisión del Mercado de Capitales Helénica (HCMC) de Grecia por el estancamiento del proceso.

La plataforma ya indicó a sus clientes este miércoles que se mantuvieran "atentos" a cualquier comunicación para "obtener actualizaciones específicas de su cuenta". "Si es necesario tomar alguna medida con respecto a su cuenta, nos pondremos en contacto con usted directamente para indicarle los pasos a seguir", rezaba una entrada en su blog.

Binance aseguró entonces que tomaría las medidas necesarias para cumplir con los requisitos necesarios antes de este 1 de julio para continuar operando en Europa, aunque ya admitió que algunos usuarios podrían verse afectados.

"Todos los fondos de los usuarios permanecen seguros. Nuestra prioridad es minimizar las interrupciones, brindar claridad a los usuarios y continuar construyendo un ecosistema de activos digitales confiable y que cumpla con la normativa a nivel mundial", indicó el proveedor 'cripto'.

La ESMA exigió este martes a los proveedores de servicios de criptoactivos no autorizados a cerrar "de forma ordenada" tras el fin del periodo transitorio, fijado el 1 de julio. En concreto, las entidades no autorizadas deben "inmediatamente" dejar de incorporar nuevos clientes de la UE y "cesar las actividades de publicidad y captación de clientes", así como limitar la prestación de servicios a las acciones necesarias para vender o trasferir criptoactivos, reasignar activos o cerrar posiciones.

Dentro del marco de cooperación con ESMA, las autoridades nacionales competentes pueden, cuando sea necesario, "tomar acciones coordinadas" contra las entidades no autorizadas tras el periodo de transición.