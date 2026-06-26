El BCE detecta una importante moderación de las expectativas de inflación de los consumidores

11 June 2026, Hesse, Frankfurt_Main: European Central Bank (ECB) President Christine Lagarde speaks during a press conference following a Governing Council meeting in Frankfurt am Main. Photo: Matias Basualdo/ZUMA Press Wire/dpa - Matias Basualdo/ZUMA Press Wire/ DPA

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las expectativas de los consumidores de la eurozona sobre la evolución de la inflación a lo largo del próximo año han disminuido sustancialmente, según revela la encuesta elaborada por el Banco Central Europeo (BCE).

En mayo, la tasa mediana de inflación percibida durante los últimos 12 meses se mantuvo sin cambios en 4%, pero las expectativas de inflación a un año vista disminuyeron al 3,5%, medio punto porcentual menos que en abril y su lectura más baja desde el pasado mes de febrero.

En este sentido, si bien la incertidumbre sobre las expectativas de inflación para los próximos 12 meses disminuyó, el BCE ha advertido de que se mantuvo en un nivel más alto que antes del inicio de la guerra en Oriente Próximo.

A más largo plazo, las expectativas de inflación para los próximos tres años se mantuvieron sin cambios en 2,9% y las expectativas para los próximos cinco años repitieron en el 2,4%.

Entre los encuestados, los pertenecientes a los quintiles de ingresos más bajos continuaron percibiendo y expresando expectativas de inflación más altas, en promedio, que aquellos en los quintiles de ingresos más altos.

De su lado, los encuestados más jóvenes (de 18 a 34 años) continuaron reportando percepciones y expectativas de inflación más bajas que los mayores (de 35 a 54 y de 55 a 70 años).

Por otro lado, la consulta del BCE revela que las expectativas de crecimiento de los ingresos nominales de los consumidores para los próximos 12 meses aumentaron al 1%, desde el 0,8% de abril.

En cuanto al gasto nominal, el crecimiento percibido durante los últimos 12 meses aumentó al 5,4%, desde el 5,3% de abril, mientras que el crecimiento esperado del gasto nominal para los próximos 12 meses disminuyó al 3,8%, desde el 4,3% de abril.