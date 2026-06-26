Técnicos de Hacienda abogan por poner fin a las rebajas fiscales generalizadas en el nuevo plan anticrisis

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria - MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha planteado el fin de las rebajas fiscales generalizadas y ha pedido ayudas directas a los sectores más afectados en el nuevo plan del Gobierno para hacer frente al conflicto en Oriente Medio.

Ante el Consejo de Ministros que se celebrará el próximo lunes --en el que se aprobarán nuevas medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán--, los técnicos de Hacienda han propuesto un paquete de 13 medidas, en línea con las últimas recomendaciones de la Comisión Europea.

Entre las principales propuestas también destaca la generalización del teletrabajo en un mínimo de tres días semanales tanto en el sector público como en el privado, medida que podría reducir el consumo de combustible entre un 2% y un 6%, ahorrando a cada trabajador unos 35 euros mensuales.

Además, Gestha ha solicitado mantener la rebaja del IVA exclusivamente para los beneficiarios del bono social y hogares vulnerables y suprimirla para contratos de menos de 10 kW (que no discriminan por renta).

Los técnicos también han propuesto mantener la rebaja de tipos hasta el mínimo permitido por la directiva europea de 0,21 céntimos por litro para el gasóleo agrícola y ganadero, y de 33 céntimos por litro para el gasóleo profesional de automoción, descontada la devolución parcial a los transportistas, junto a la ayuda extraordinaria de 0,2 euros por litro consumido y la ayuda económica por tipo de vehículo.

Finalmente, han planteado hacer estructurales los incentivos fiscales en el Impuesto sobre Sociedades e IRPF para la producción y uso de energías sustitutivas del petróleo en la industria y en los hogares.