Block, la 'fintech' de Jack Dorsey, despedirá a "casi la mitad" de su plantilla en su apuesta por la IA

Block, la plataforma de servicios financieros cofundada y dirigida por Jack Dorsey, ha anunciado que prescindirá de "casi la mitad" de su plantilla de más de 10.000 personas en el marco de una profunda reestructuración de la dimensión y operativa de la firma sobre la base del aprovechamiento de las herramientas de inteligencia artificial (IA).

"Estamos reduciendo Block a casi la mitad, de más de 10.000 personas a poco menos de 6.000, lo que significa que más de 4.000 personas están siendo invitadas a abandonar el equipo o a iniciar consultas", ha anunciado Dorsey en una carta dirigida a los accionistas de la plataforma propietaria de Square, Cash App y Afterpay.

El cofundador de Twitter ha destacado que la firma acometerá este cambio tras uno de sus años más sólidos, después de haber cumplido todas las prioridades fijadas para el ejercicio.

A este respecto, el empresario sostiene que las herramientas de inteligencia artificial (IA) han cambiado el significado de construir y dirigir una empresa, permitiendo que un equipo significativamente más pequeño, utilizando las herramientas en desarrollo, cuyas capacidades aumentan cada semana, "puede hacer más y mejor".

"No creo que seamos los primeros en darnos cuenta de esto. Creo que la mayoría de las empresas llegan tarde", ha advertido Dorsey, anticipando que, dentro del próximo año, "creo que la mayoría de las empresas llegarán a la misma conclusión y realizarán cambios estructurales similares".

Por otro lado, la 'fintech' informó este jueves de que en 2025 se anotó un beneficio neto atribuido de 1.306 millones de dólares (1.106 millones de euros), un 55% menos que el año anterior, mientras que los ingresos se mantuvieron en 24.194 millones de dólares (20.494 millones de euros).

Las acciones de Block, que cerraron la sesión del jueves con una subida del 4,99%, se disparaban más de un 23% en la negociación posterior al cierre del mercado estadounidense.