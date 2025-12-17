Bolivia destinará el 78% del préstamo de CAF a pagar la deuda heredada por el gobierno de Arce

Archivo - El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. - Diego Rosales / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Bolivia destinará el 78% del préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) de 550 millones de dólares (468 millones de euros) a pagar la deuda flotante heredada por el Gobierno anterior, encabezado por Luis Arce.

Así queda expuesto en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados de Bolivia para suscribir el contrato de préstamo de la CAF, que permitirá ampliar la liquidez del Ejecutivo y apoyar la gestión económica de Rodrigo Paz, presidente del país desde noviembre.

Según la propuesta, que ha sido remitida al Senado para su tratamiento, se utilizarán 429 millones de dólares (365 millones de euros) para el pago de la deuda que se concentra principalmente en gobernaciones y municipios, mientras que 57 millones de dólares (48 millones de euros) se destinarán a obras de infraestructura pública.

Asimismo, cerca de 3,7 millones de dólares (3.1 millones de euros) serán destinados a gastos menores, como las comisiones de financiamiento y la evaluación de los préstamos, al tiempo que una parte se usará para pagar el aporte de capital de Bolivia a la CAF para que el país vuelva a tener voz y voto en la asamblea de este organismo.

El préstamo se une a un programa de apoyo de la CAF valorado en 3.100 millones de dólares (2.687 millones de euros) para Bolivia durante el período 2025-2030 anunciado a principio de noviembre.

El plazo de pago fue fijado en 12 años e incluye un período de gracia de 36 meses, contados a partir de la entrada en vigencia del contrato suscrito.