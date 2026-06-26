Las bolsas asiáticas sucumben a la tormenta tecnológica por la subida del coste de los chips

Archivo - 10 April 2025, China, Hongkong: People look at their phone under an electronic board showing the price of the Hang Seng Index at Hang Seng Bank headquarters in Hong Kong. Photo: May James/ZUMA Press Wire/dpa - May James/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las principales bolsas del continente asiático han cerrado la sesión del viernes con fuertes descensos, dando así continuidad a las turbulencias desatadas en la sesión del jueves en Wall Street, donde las acciones de gigantes tecnológicos como Apple o Microsoft sufrieron bajadas significativas en su cotización tras anunciar aumentos de precio en varios de sus productos a causa del alza en los costes de las memorias y el almacenamiento de los dispositivos.

Asimismo, la inestabilidad en el sector se vio alimentada por las informaciones que apuntan a que OpenAI estaría valorando retrasar a 2027 su salto al parqué ante una serie de acontecimientos recientes que habrían llevado a los ejecutivos de la startup responsable de ChatGPT a alejarse de sus aspiraciones de debutar en bolsa este año, según indicaron fuentes conocedoras a 'The New York Times'.

De este modo, el índice Nikkei 225 de la Bolsa de Tokio ha cerrado la última sesión de la semana con un retroceso del 4,15% para cotizar en 69.360,88 puntos, lastrado por el hundimiento de valores como SoftBank (-12,53%), Advantest (-9,64%) o Tokyo Electron (-3,21%).

De su lado, el selectivo Kospi de la Bolsa de Seúl ha despedido la semana con un descenso del 5,81%, hasta situarse en los 8.411,21 puntos. Entre las principales caídas del día, destacan las de SK Hynix (-8,36%) y Samsung (-5,30%).

En el resto del continente, el TAIEX de la Bolsa de Taiwán se dejaba un 3,64% para cotizar en los 44.571,76 puntos, con caídas del 2,09% y del 3,50% para los fabricantes tecnológicos TSMC y Hon Hai, respectivamente.

Asimismo, en los principales mercados chinos, el índice selectivo de la Bolsa de Shanghái se dejaba un 2,26%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong perdía un 1,64% y el CSI 300 bajaba un 3,03%.

Entre las principales compañías tecnológicas del gigante asiático, destacaban los descensos de Xiaomi (-3,77%), Baidu (-3,55%), Alibaba (-6,32%), SMIC (-7,85%) y Tencent (-2,04%).

Las fuertes caídas de los valores tecnológicos en Asia daban continuidad este viernes al desplome sufrido ayer en Wall Street por compañías como Apple (-6,15%) o Microsoft (-3,46%), que arrastraron a otros valores como Amazon (-3,14%) o Nvidia (-1,64%).

Apple informó este jueves de subidas de precios en sus dispositivos Mac e iPad. En concreto, los precios de los Mac han aumentado entre un 15% y un 20% en la tienda de Estados Unidos, mientras que los iPad subirán entre 150 y 200 dólares.

En declaraciones a Europa Press, la compañía justificó este cambio en los precios alegando que "la rápida expansión de los centros de datos de IA ha generado un aumento extraordinario en la demanda de memoria y almacenamiento", y que la empresa "nunca había visto un incremento de precios de componentes tan grande y tan rápido".

De su lado, Microsoft anunció que subirá a partir del 1 de agosto los precios a nivel mundial de su consola Xbox. En concreto, encarecerá en 100 dólares el modelo de 512 gigabytes (GB) y en 150 dólares la consola con almacenamiento de 1 terabyte (TB). Asimismo, ha informado que ya no fabricarán el modelo de 2 TB.

"En octubre pasado, aumentamos el precio de la consola Xbox entre 20 y 70 dólares en Estados Unidos. Esperábamos que no fuera necesario otro aumento y hemos dedicado los últimos meses a analizar opciones con nuestros proveedores", explicó la compañía.