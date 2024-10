Bruselas advierte a España de que hay "limites" a la flexibilidad para presentar el borrador presupuestario

LUXEMBURGO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha advertido este lunes a España de que existen "límites" a la flexibilidad en los plazos que tienen los gobiernos para presentar su borrador presupuestario para 2025, que debe complementar a los planes fiscales estructurales a medio plazo para cumplir con las nuevas reglas fiscales reactivadas tras cuatro años de pandemia.

Así lo ha indicado el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, este lunes en Luxemburgo en reacción al anuncio de España de retrasar la presentación de su borrador presupuestario al Ejecutivo comunitario después del 15 de octubre, cuando sí entregará su plan fiscal estructural, en línea con su compromiso con Bruselas.

"No hay una nueva normalidad", ha incidido Gentiloni, quien ha reconocido que la Comisión es "siempre flexible con los plazos", al tiempo que ha advertido de que "hay un límite en la flexibilidad".

"No podemos perder la conexión entre el proyecto de presupuesto y los planes estructurales a medio plazo; ambos tienen que estar conectados y esto significa que el nivel de flexibilidad en los plazos está ahí, pero es limitado", ha remachado.

Por su lado, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha justificado este retraso en la petición de Bruselas de que los borradores presupuestarios incluyan medidas de política económica, algo que según Cuerpo "no va a suceder" porque hasta que el Gobierno no tenga su borrador de presupuestos sobre la mesa no presentará el plan presupuestario a la Comisión.