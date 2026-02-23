Buenaventura (IOSCO) pide desregular con "mucho cuidado" para no debilitar la calidad normativa

Archivo - El secretario general del Consejo de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO), Rodrigo Buenaventura. - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

El secretario general de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO), Rodrigo Buenaventura, ha pedido este lunes cautela al ejecutar las "agendas procrecimiento" defendidas en Estados Unidos, la Unión Europea o Japón ante la posibilidad de debilitar la calidad normativa.

"Es cierto que hay que limpiar el trastero de vez en cuando. Hay que reordenar el libro y hacerlo más sensato, más proporcionado. [...] Pero creo, también, que hay que prestar atención a ese 'adagio' [...] que decía que antes de derribar una valla hay que entender muy bien por qué se construyó", ha explicado durante su intervención este lunes en la Cátedra Economía y Sociedad Fundación 'La Caixa'.

Buenaventura ha asegurado que el proceso simplificador debe hacerse "con mucho cuidado" y "con tiento" dado que, pese a su nombre, "no es en absoluto simple". El líder de IOSCO ha sostenido que es necesario "derogar bien".

En este sentido, ha enmarcado la presente tendencia desreguladora dentro de unos "ciclos de mayor o menor intensidad" que cuestionan la cooperación multilateral, con su consiguiente traslación a la colaboración regulatoria.

"Hemos visto cambios políticos importantes en algunas jurisdicciones que ponen en duda el grado de entusiasmo con el que abordan la cooperación multilateral [...]. Eso puede tener cierto impacto en la efectividad de las organizaciones [internacionales]. Y, en cierto modo, es una extensión de las tensiones geopolíticas que estamos viviendo", ha elaborado.

Buenaventura ha señalado que Europa es un "alumno aventajado" a la hora de importar y hacer suyos los estándares internacionalmente acordados, lo cual no sucede con la misma intensidad en otros países. Esto podría derivar en brechas regulatorias.