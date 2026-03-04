El CAF aprueba una línea de crédito de 175 millones de euros para que Acosol fortalezca la seguridad hídrica

Archivo - El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) ha aprobado una línea de crédito de hasta 230 millones de dólares (175 millones de euros) para la empresa pública Acosol con el objetivo de ofrecer una mayor seguridad hídrica y garantizar la sostenibilidad del ciclo integral del agua en los 11 municipios que conforman la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental en Málaga.

Los fondos se destinarán a la renovación y modernización de redes e infraestructuras de abastecimiento y saneamiento, actuaciones estructurales frente a la sequía, incluyendo la optimización de la planta desaladora de Marbella, mejoras en eficiencia energética y reducción de emisiones.

Por otra parte, la financiación aprobada se dirigirá a la digitalización y telecontrol de sistemas hidráulicos, la regeneración y reutilización de aguas depuradas para riego urbano y zonas verdes, y para la adecuación ambiental y normativa de infraestructuras de saneamiento y vertido.

"Al financiar este tipo de planes de inversión estamos fortaleciendo la resiliencia hídrica frente a desafíos climáticos como las sequías, que afectan recurrentemente a nuestros países, y también estamos afianzando nuestra capacidad de actuar como un socio estratégico para España", destacó el presidente ejecutivo del CAF, Sergio Díaz-Granados.

Acosol atiende a una población cercana a los 700.000 habitantes, una cifra que asciende hasta los 1,5 millones durante la temporada turística.

La operación se enmarca en el plan de inversiones del CAF para el período 2026-2032, que estima una inversión total cercana a los 350 millones de euros, de los que la mitad serán financiados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) en conjunto con el CAF.