CaixaBank ejecuta el 69% de su recompra de acciones en la decimocuarta semana de su programa

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha ejecutado el 68,69% de su recompra de acciones en la decimocuarta semana del programa, cuyo importe máximo se ha fijado en 500 millones de euros, según ha informado este viernes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, en esta nueva semana del programa ha adquirido 1.556.083 títulos, a un precio medio ponderado de 8,7234 euros y un importe cercano a los 13,6 millones de euros.

De esta forma, en las catorce primeras semanas de este programa, la entidad lleva recompradas 43.714.963 acciones, que representan un importe de 343,5 millones de euros.

CaixaBank anunció este nuevo programa de recompra de acciones, el sexto que pone en marcha, el pasado mes de enero y lo inició el 16 de junio.

El gestor del programa es Goldman Sachs, que tomará sus propias decisiones en relación con el momento de realización de las compras de los títulos.

En todo caso, CaixaBank ha informado de que no podrán comprarse en cualquier día de negociación más del 25% del volumen diario medio de las acciones en el centro de negociación donde se efectúe la compra, siendo el volumen diario medio de cada centro de negociación el correspondiente a los veinte días de negociación anteriores a la fecha de cada compra.

El programa tendrá una duración máxima de seis meses desde su fecha de inicio.