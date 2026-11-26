MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Las patronales bancarias CECA y AEB han celebrado la designación de Pablo Hernández de Cos como nuevo presidente del Banco Central Europeo (BCE). Se trata del primer español en ocupar el puesto de máximo nivel de la autoridad monetaria desde su creación en 1998, después de que los líderes comunitarios hayan alcanzado este jueves un acuerdo sobre su nombramiento para suceder a Christine Lagarde.

El futuro presidente del BCE, de 55 años, será el más joven de la historia de la entidad. Economista y jurista de formación, cuenta con cerca de tres décadas de experiencia en banca central y una trayectoria vinculada al Banco de España, el BCE y distintos organismos financieros internacionales, entre ellos el Banco de Pagos Internacionales (BPI), que dirige desde julio de 2025.

En este sentido, el director general de la CECA, Antonio Romero, ha asegurado estar convencido de que De Cos desempeñará "un excelente" papel al frente de la institución europea. En unas declaraciones difundidas tras conocerse el nombramiento, Romero ha destacado que Hernández de Cos cuenta con avales suficientes para asumir la presidencia del BCE, entre los que ha citado tanto "su credibilidad, como su amplia experiencia en política monetaria y supervisión bancaria y su elevado rigor académico".

Asimismo, el responsable de la CECA ha incidido en que estas cualidades resultan clave en "el desafiante contexto geopolítico actual, en el que los consensos son más necesarios que nunca", un ámbito en el que ha subrayado que el perfil de Hernández de Cos destaca especialmente.

Al mismo tiempo, Romero ha considerado que la llegada de un español a un cargo de este nivel representa "una gran noticia para el país, que cuenta ya con otras personalidades de elevado prestigio en instituciones claves de la Unión Europea" --como Teresa Ribera en el cargo de vicepresidenta de la Comisión Europea o Nadia Calviño como presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI)--, y le ha deseado "lo mejor en su nueva andadura".

Por su parte, la presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, ha manifestado que el hecho de que un español asuma una responsabilidad de esta dimensión es también "un reconocimiento al talento del país y a la capacidad para contribuir al futuro de Europa desde sus instituciones".

"Estoy convencida de que tu rigor técnico, tu independencia de criterio, tu vocación de servicio público y tu capacidad para alcanzar consensos y gestionar grandes retos serán activos extraordinarios en esta nueva función", ha apostillado Kindelán dirgiéndose al propio De Cos en una publicación en su perfil de Linkedin.

La responsable de la AEB ha recordado que el exgobernador del Banco de España se formó en la Universidad Cunef, centro educativo vinculada a la patronal bancaria mediante la Fundación AEB. "Estoy segura de que los valores adquiridos durante tu formación universitaria también te ayudarán a contribuir a una Europa más fuerte", ha concluido la presidenta Kindelán.