El CEO de Standard Chartered se disculpa por su comentario sobre la IA y capital humano de menor valor

Archivo - FILED - 11 January 2012, China, Hong Kong: A general view of the facade of Standard Chartered Bank branch in Hong Kong. Photo: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa - Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

Bill Winters, consejero delegado del banco británico Standard Chartered, ha pedido disculpas este viernes tras la polémica suscitada a raíz de su reciente comentario sobre la posibilidad de reemplazar "capital humano de menor valor" con IA, coincidiendo con el anuncio por la entidad de que llevará a cabo para 2030 una reducción de más del 15% de empleos en funciones corporativas, lo que supone un ajuste superior a 7.000 puestos de trabajo.

"Me preguntan sobre mi elección de palabras, que sé que ha causado malestar a algunos colegas. Por ello, pido disculpas", señala el banquero en una publicación en su perfil de LinkedIn, donde subraya su estima por todos los trabajadores y reitera el compromiso de la entidad de ayudarlos a afrontar el ritmo acelerado del cambio en el sector.

Durante una presentación a inversores el pasado martes, donde se informó del ajuste previsto de alrededor del 15% de las funciones de 'backoffice', Winters comentó que la medida no es una reducción de costes, sino que se trata de reemplazar, en algunos casos, "capital humano de menor valor con el capital financiero y el capital de inversión que estamos poniendo".

En este sentido, el ejecutivo sostiene en la publicación que la automatización ha transformado el trabajo y la fuerza laboral durante siglos, y la IA está acelerando este cambio, lo que generó un debate significativo durante la conferencia para inversores, "incluyendo mis comentarios y la forma en que los expresé".

Asimismo, recuerda que Standard Chartered lleva muchos años invirtiendo activamente en ayudar a los empleados cuyos puestos puedan verse afectados por la automatización a desarrollar las habilidades necesarias para nuevas oportunidades dentro de la entidad.

"En ese contexto, dije que los puestos de menor valor son más vulnerables a la automatización y que tenemos la responsabilidad de ayudar a los empleados a acceder a puestos de mayor valor", ha explicado.

"Seguiremos hablando con honestidad sobre el impacto del cambio tecnológico y continuaremos actuando con responsabilidad para ayudar a nuestra gente a adaptarse y tener éxito", ha asegurado el banquero.