La CNMV alerta de que el uso de la IA en inversión presenta "fallos, errores y alucinaciones"

Archivo - Fachada de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha alertado en un estudio reciente de que el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para la inversión sin intervención humana presenta "fallos recurrentes de razonamiento, incluyendo errores computacionales, interpretaciones financieras incorrectas y uso de información desactualizada o inventada --alucinaciones--".

El análisis 'Modelos de lenguaje de gran tamaño y la inversión en bolsa: ¿es necesario el factor humano?', elaborado por Ricardo Crisóstomo y Diana Mykhalyuk --técnicos de la Dirección General de Estrategia y Asuntos Internacionales del organismo supervisor--, llega a las mencionadas conclusiones tras evaluar las predicciones de inversión generadas por los modelos de lenguaje avanzados ChatGPT, Gemini, DeepSeek y Perplexity en el entorno financiero actual.

En concreto, el informe destaca que la mayor incidencia de estos fallos se observa en las consultas simples, sin estructura ni contexto, "lo que pone de manifiesto la importancia de utilizar instrucciones analíticas claras y de establecer mecanismos de supervisión", argumentan los autores.

En este sentido, el artículo señala que la integración de la IA en los mercados financieros no constituye solo un reto tecnológico, sino también organizativo. Y defiende que para que la capacidad generativa de estos modelos se traduzca en "resultados fiables" resulta necesario establecer un marco colaborativo en el que la potencia de procesamiento de esta tecnología esté sujeta a "procesos de verificación rigurosos y a una validación humana sistemática que permita mitigar los riesgos asociados cuando se detectan".

Con todo, los técnicos de la CNMV enfatizan en la importancia de emplear fuentes de información contrastadas frente al contenido difuso y general de la web, que argumentan, puede presentar "narrativas contradictorias o sesgadas".

Asimismo, resaltan que los modelos de inversión basados en la información procedente de supervisores como la CNMV que contiene datos estandarizados e información altamente contrastada son más fiables y reportan menos errores.

"El anclaje de los sistemas con información procedente de estas fuentes oficiales contribuye a reducir el ruido informativo, favorece la comparabilidad de los datos y permite obtener un razonamiento financiero más coherente, preciso y fiable, frente al uso de la información general que se encuentra en internet", concluyen.