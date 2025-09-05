La CNMV aprueba la OPA de BBVA sobre Sabadell

Archivo - Fachada de la sede de BBVA, a 31 de julio de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Considera "suficiente" el contenido del folleto presentado por BBVA

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado la OPA de BBVA sobre Sabadell, según ha informado en un comunicado.

El supervisor entiende ajustados los términos de la oferta a las normas vigentes y considera suficiente el contenido del folleto explicativo presentado por BBVA.

La CNMV recuerda que la contraprestación de la OPA es de tipo "mixto" y consiste en una acción de nueva emisión de BBVA y 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones de Banco de Sabadell.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))