CNMV cree que el mercado financiero español está en "buena posición" frente a los riesgos geopolíticos

Archivo - El presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, a 15 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, cree que las dos principales fuentes de riesgo que podrían surgir en 2026 proceden, por un lado, de las tensiones geopolíticas y, por el otro, de posibles correcciones en los mercados, especialmente en empresas tecnológicas y de inteligencia artificial.

En este contexto, sin embargo, cree que el mercado financiero español está en una "buena posición" de partida frente a estos riesgos por el mantenimiento de un crecimiento diferencial en España, con unos múltiplos todavía "reducidos".

Así lo ha trasladado durante su intervención en la cena que se ha celebrado este miércoles dentro del marco del XVI Spain Investors Day. San Basilio ha realizado un repaso a las principales cifras que han logrado los mercados financieros españoles en 2025, destacando la revalorización cercana al 50% del principal selectivo, el Ibex 35, y el crecimiento en un 31% del importe de las emisiones de renta fija.

Sin embargo, el presidente de la CNMV ha señalado que las cifras "tan positivas" de 2025 no deben "hacer caer en la complacencia", aunque sí sitúan a España en una "mejor posición" para abordar los retos estructurales del mercado nacional y los posibles riesgos que pueden surgir.

En este sentido, la CNMV sigue considerando "prioritario" el impulso de los mercados públicos de capitales y que se avance en la digitalización, que es "un enorme reto para todos". En este sentido, San Basilio considera que el país no se puede quedar atrás en la carrera por internalizar las nuevas tecnologías en nuestras organizaciones.

Pero la oportunidad que puede suponer la digitalización también conlleva, según San Basilio, una serie de riesgos en términos de ciberseguridad y de protección al inversor, ante lo cual el presidente de la CNMV se ha comprometido a "redoblar esfuerzos".

CAMBIOS NORMATIVOS

Desde el punto de vista regulatorio, San Basilio se ha referido a 2025 como el año en el que "se ha materializado a nivel europeo el nuevo espíritu simplificador y de impulso de los mercados".

"Estamos ante un punto de inflexión y, espero que de no retorno, que Europa debe aprovechar para garantizar unos mercados financieros competitivos, que fomenten la inversión y el crecimiento de nuestras empresas", ha agregado.

Ha destacado la simplificación en materia de sostenbilidad, que ha valorado de forma positiva, aunque considera que sería "mejor" garantizar un sistema de reporting sencillo y factible, más que reducir el número de empresas sujetas a requisitos de divulgación, ya que, a su juicio, podría derivar en la "pérdida de una información muy valiosa" para los reguladores, supervisores e inversores.

También cree que son "muy positivas" las medidas sobre la Unión de Ahorros e Inversión que publicó en diciembre la Comisión Europea, aunque ha señalado que todavía es "pronto" para hacer una valoración más detallada, puesto que todavía hay muchos elementos por concretar.

Sin embargo, en relación con la centralización de determinadas actuaciones supervisoras, San Basilio considera que es "clave" que cualquier refuerzo del papel del supervisor europeo ESMA se haga "de acuerdo con un reparto equilibrado y claro de competencias, tenga en cuenta el principio de proporcionalidad y garantice una supervisión eficaz de las entidades con actividad fundamentalmente doméstica".

Por último, ha señalado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo en diciembre sobre la Estrategia de Inversión Minorista que apuesta por un marco que "combine la protección del inversor con una experiencia de inversión más sencilla y comprensible".

No obstante, ha mostrado su preocupación por que no se aproveche esta estrategia para facilitar el acceso de los minoristas a los productos de menor riesgos, o que se mantengan cargas en los intermediarios que limiten su competitividad.

San Basilio también se ha referido a la iniciativa del Ministerio de Economía para crear una cuenta de ahorro e inversión en España y a la propia labor de simplificación que está acometiendo la CNMV.

ANIMAR LA INVERSIÓN MINORISTA

De su lado, el consejero delegado de BME, Juan Flames, ha subrayado que la Bolsa española "está de moda", teniendo en cuenta que la subida del 50% del Ibex 35 en 2025 hasta llegar a máximos históricos.

Flames ha indicado que las valoraciones "siguen siendo atractivas", con las empresas cotizando a un PER medio de 13 veces, lo que supone 2,3 puntos menos que su media histórica de los últimos 37 años. En EEUU, el PER está situado en las 28 veces.

"Debemos seguir trabajando para traer de vuelta al particular a la Bolsa, y resituar a la Bolsa en el centro de la economía. El Plan Personal de Inversión (PPI), sencillo y con bonificación fiscal, sería una buena manera de hacerlo", ha afirmado el CEO de BME.