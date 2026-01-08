La CNMV lanza una campaña sobre los 'influencers' financieros para apelar a la promoción responsable

Archivo - CNMV, fachada de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional del Mercado Valores (CNMV), junto a otras autoridades nacionales de mercados de valores con la coordinación de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), ha iniciado este jueves una campaña para difundir a los 'influencers' financieros (los 'finfluencers') los principales aspectos que deben tener en cuenta a la hora de hora de dar a conocer un producto o servicio financieros.

A través de una infografía, el supervisor bursátil ha referido a estas personalidades digitales que "promocionar un producto o servicio financiero no es como promocionar zapatos o relojes" y que "puede tener consecuencias financieras negativas importantes para tus seguidores".

Por ello, les ha instado a tomar precauciones tales como evitar la promoción de publicaciones engañosas o imprudentes que podrían derivar en responsabilidades legales en cualquier perjuicio que sufran los seguidores: "Aunque no seas banquero ni profesional de las finanzas, sigues siendo responsable de lo que publicas", ha aseverado.

La CNMV ha recordado que cualquier acción promocional pagada debe comunicarse "alto y claro" y "no en un texto minúsculo". "No utilices solo hashtags. Usa palabras como: 'Publicidad', 'Colaboración pagada' o 'Contenido patrocinado', o utiliza el banner 'Publicidad' integrado de la plataforma", ha aconsejado.

En este punto, ha traído a colación que, si se invierte en lo que se está publicando o se puede obtener un beneficio mediante la inversión de otras personas, también debe decirse.

"Asegúrate de que lo que dices es verdadero, justo, claro y no engañoso. Aclara la diferencia entre hechos y opiniones", ha remarcado en relación a la promoción de activos que pueden implicar un riesgo muy alto, como criptomonedas o CFD.

También ha instado a comunicar de manera ponderada tanto los riesgos como los beneficios: "No aumentes la presión ni crees urgencia diciendo cosas como 'gana dinero rápido' [...] Si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Por lo tanto, verifica siempre si la empresa o plataforma está autorizada antes de publicar sobre ella. Si no, podrías ser cómplice de una estafa", ha alertado el supervisor.

El organismo ha apuntalado que decir a la gente en qué invertir, o qué evitar, puede considerarse asesoramiento en materia de inversión, en tanto que esto requiere de las autorizaciones preceptivas: "Si no tienes licencia o autorización para prestar asesoramiento en materia de inversión, no des recomendaciones personalizadas sobre qué comprar, vender o mantener", ha indicado.

Ligado a esto, ha remarcado que incluso compartir públicamente una opinión sobre si una acción o criptomoneda subirá o bajará, o promover una estrategia de inversión, puede considerarse una recomendación de inversión, a la que se pueden aplicar determinadas reglas: "En ciertos contextos, proporcionar formación o contenido educativo puede considerarse como consejo o recomendación", ha incidido.

En otro punto, la CNMV ha llamado a no fingir ser un experto: "Si no comprendes completamente un producto, no hables como si lo hicieras", les ha sugerido a los 'finfluencers'.

Por último, el supervisor de los mercados les ha indicado la legislación nacional aplicable y orientaciones, así como enlaces a sitios web de la propia CNMV en relación a educación financiera y al buscador de entidades advertidas.