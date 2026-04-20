La CNMV multa a la gestora de Bankinter a cuenta de las comisiones de liquidación de seis Sicav

Archivo - Oficinas de Bankinter en Paseo de la Castellana, a 5 de marzo de 2023, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha decidido multar con 300.000 euros a Bankinter Gestión de Activos por una infracción relacionada con las comisiones de liquidación de varias de sus sociedades, según ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE) este lunes.

La CNMV interpuso la multa el 23 de marzo. Dado que Bankinter decidió renunciar a interponer un recurso en vía administrativa, la sanción devino en firme el pasado 7 de abril, aunque no se haya hecho pública hasta este lunes.

En concreto, el supervisor financiero ha decidido multar a la gestora del banco por una infracción "grave" entre las tipificadas en la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva. La firma incumplió varios apartados en relación con la obligación de verificar que las comisiones de liquidación de seis sociedades de inversión de capital variable (Sicav) gestionadas están en condiciones iguales o mejores que las de mercado.

Además, la junta de accionistas tampoco autorizó expresamente, y con carácter previo, las tarifas de liquidación aplicadas.

No obstante, la CNMV ha explicado que aunque la sanción es firme en vía administrativa, cabe interponer un recurso en vía judicial a través de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.