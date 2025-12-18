Creas Impacto II eleva a 56 millones su tamaño con la entrada de Cofides y nuevos inversores privados europeos

Archivo - Logo de Cofides - COFIDES - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El fondo de impacto Creas Impacto II ha alcanzado los 56 millones de euros de tamaño tras la incorporación de Cofides, que entra a través del Fondo de Impacto Social (FIS), y del 'family office' francés Aurae Impact, junto a otros inversores privados de referencia de España, Francia y Alemania, operación sujeta aún a autorizaciones regulatorias de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Con este nuevo hito, la gestora se acerca a su objetivo de alcanzar los 100 millones de activos bajo gestión al cierre del fondo previsto para febrero de 2026, sumando Creas Impacto y Creas Impacto II, así como coinversiones estratégicas junto a sus partícipes.

Los nuevos socios se suman a una base inversora que ya incluía al Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y a Fondico Crecimiento, gestionado por Axis (Grupo ICO), que respaldan a Creas desde su primer fondo de impacto, lanzado en 2018.

Según la gestora, la incorporación de estos actores consolida una red paneuropea de inversión orientada a impulsar empresas con capacidad de generar transformación social y medioambiental sin renunciar a la rentabilidad financiera.

Creas Impacto II, con una estrategia centrada en compañías en crecimiento con modelos escalables y tracción probada, ha desplegado ya alrededor del 30% del capital en apenas 18 meses y prevé superar el 40% en el primer trimestre de 2026.

El fondo cuenta actualmente con cinco empresas en cartera: Zen Educate (Reino Unido, gestión de profesorado), Qida y Miresi (España, cuidado de mayores), Lillian Care (Alemania, medicina en zonas rurales) y Goal Systems (España, optimización del transporte).

Lara Viada, socia directora de Creas, subraya que el ecosistema de impacto vive "un momento clave" y que la entrada de Cofides, Aurae y otros institucionales europeos demuestra que la inversión de impacto "ya no es una tendencia emergente, sino una estrategia sólida para generar valor financiero y transformación social a gran escala".

Por su parte, la presidenta y consejera delegada de Cofides, Ángela Pérez, destaca que la operación del FIS supone "un nuevo y relevante paso" en su compromiso con la inversión con propósito y ejemplifica el potencial de la colaboración público-privada para abordar grandes desafíos sociales mediante instrumentos innovadores como el Fondo de Impacto Social.