Deale firma 10 operaciones y copa el 4% del lower mid-market en España en el primer trimestre

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MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La plataforma digital de M&A Deale ha cerrado el primer trimestre de 2026 con 10 transacciones por un valor estimado superior a los 41 millones de euros. Esta cifra representa el 4% del total de operaciones de 'lower mid-market' --empresas de tamaño intermedio, pero en la parte más baja de ese segmento-- realizadas en España entre enero y marzo y, a su vez, supone la mitad de todas las transacciones llevadas a cabo por la compañía.

En total, el 'lower mid-market' español ha registrado un descenso del 17% en las operaciones respecto al mismo periodo del año 2025, sin embargo, la actividad de la firma en esta área anota un alza del 400% sobre el número de operaciones facilitadas respecto al ejercicio anterior, cuando tan sólo formalizaron dos transacciones.

"En un trimestre en el que el mercado ha reducido su actividad, haber alcanzado el 4% de las operaciones del 'lower mid-market' en España y ver cómo compradores que ya habían utilizado Deale vuelven a hacerlo refuerza la validez de nuestro modelo", ha defendido el fundador y CEO de la empresa, Gerard García.

En cuanto a la tipología de compradores, esta se mantiene diversificada durante los tres primeros meses del año, pese a ello, la firma reconoce un mayor apetito comprador por parte de industriales y 'family offices', que representan cerca del 60% del total.

Además, desde Deale destacan la recurrencia de los inversores, ya que el 20% de los compradores ya habían precisado de los servicios de la entidad para ejecutar adquisiciones corporativas con anterioridad.

En la otra cara de la moneda, el 90% de los vendedores se ve abocado al traspaso por la ausencia de relevo generacional, mientras que el resto (10%) responde a estrategias de expansión o búsqueda de eficiencia.

Por importe, las empresas transaccionadas durante el trimestre presentaron una facturación media de 8,6 millones de euros y un Ebitda medio de 814.000 euros, lo que refleja "perfiles sólidos de rentabilidad y generación de valor para el comprador", tal y como ha señalado la plataforma en un comunicado.

En cuanto a los sectores a los que pertenecen las operaciones, la compañía señala una "fuerte" diversidad sectorial. Así, la sociedad ha intermediado en operaciones de consultoría, educación, manufactura avanzada, odontología, servicios IT o rehabilitación de fachadas y recubrimientos industriales.

Entre las operaciones más destacadas desde Deale destacan, entre otras, la venta del 90% de Grupo IC al grupo francés Léon Grosse, la adquisición de la clínica dental Tiragram por parte de Codent Healthcare Group, el traspaso de una empresa especializada en educación, comunicación, desarrollo local y consultoría con más de veinte años de experiencia, a un 'family office' o la compra de una empresa dedicada al suministro de componentes industriales para los sectores aeronáutico, ferroviario y automotriz del grupo industrial Grup Olivar.

"Cada vez vemos más compradores, especialmente industriales, family offices e individuales, así como asesores que recurren a la plataforma para identificar oportunidades de forma más ágil y ejecutar procesos más eficientes. Todo ello confirma que la plataforma está aportando velocidad, eficiencia y acceso a oportunidades en un segmento tradicionalmente muy fragmentado", ha concluido García.