Deale lanza una solución de financiación LBO para impulsar la compraventa de empresas

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MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Deale ha lanzado Deale Credit, una solución de financiación LBO (compra apalancada) integrada en su plataforma digital para facilitar la financiación de adquisiciones en el segmento 'lower mid-market'.

Esta iniciativa se ha creado con una aportación inicial de dos millones de euros por parte de los socios actuales de la compañía, según informó la firma en un comunicado.

El vehículo ofrece préstamos de hasta 300.000 euros, con capacidad para financiar hasta el 30% del precio de adquisición de la empresa con un plazo objetivo de cuatro años.

Deale priorizará compañías con niveles moderados de apalancamientos, que se sitúen en torno a tres veces la deuda financiera neta sobre el Ebitda tras la transacción.

El objetivo de este proyecto es facilitar cierres de transacciones más rápidos y que las empresas cuenten con estructuras de financiación flexibles y adaptadas.

Como primera inversión, Deale Credit ha participado en la adquisición de Splastic por parte de un comprador de perfil industrial. La financiación aportada por Deale Credit representa el 16,7% del valor de empresa.

La plataforma está actualmente está analizando más de 10 operaciones financiación en diversos sectores, entre ellos industria manufacturera, construcción, comercio mayorista y minorista, con tickets medios de financiación de entre 180.000 y 300.000 euros.