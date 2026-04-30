Detienen al expresidente del Banco Central de Bolivia y a tres ex altos cargos por canjear bonos inflados

Archivo - El expresidente del Banco Central de Bolivia, Edwin Rojas. - BCB - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Banco Central de Bolivia, Edwin Rojas, y otros tres antiguos altos cargos del organismo fueron detenidos este martes por presuntas operaciones de canje de bonos inflados que le costaron al país 142,3 millones de dólares (121,2 millones de euros).

Según ha informado 'Bloomberg', los cuatro sospechosos niegan haber cometido delito alguno, mientras que la Fiscalía investiga a un total de siete personas.

En junio y julio de 2024, después de que la junta del instituto emisor modificase sus normas internas, los funcionarios habrían realizado presuntamente siete operaciones de canje de deuda con entidades financieras locales a precios inflados.

El viceministro de Transparencia boliviano, Yamil García, ha indicado que los registros de los precios de las transacciones fueron posteriormente alterados siguiendo instrucciones enviadas a través de correos electrónicos internos para ocultar la sobrevaloración. No ha especificado quién dio la orden ni quién modificó los datos.