Deutsche Bank eleva el precio objetivo de Santander a 13,55 euros y sigue recomendando comprar

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MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La división de análisis de valores de Deutsche Bank ha decidido elevar el precio objetivo que tiene asignado a Banco Santander desde los 12,10 euros hasta los 13,55 euros, según se desprende de un informe elaborado por la firma.

Deutsche reitera su recomendación de 'comprar'. Los analistas de la entidad indican que la tendencia al alza de la rentabilidad de Santander continuó en el segundo trimestre, con un rendimiento que "valida la transformación estratégica del banco".

"Las adquisiciones de TSB y Webster, aunque complejas, están posicionadas estratégicamente para mejorar la contribución de Reino Unido y Estados Unidos", han asegurado los analistas.

Deutsche Bank ha expresado su confianza en la ejecución estratégica de Santander, así como su capacidad para lograr un rendimiento mejor de lo que espera el consenso del mercado.

Banco Santander obtuvo un beneficio neto de 7.328 millones de euros en el conjunto de los seis primeros meses de 2026, lo que supone un incremento del 14,9% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Si se tiene en cuenta esta partida no recurrente, el beneficio neto atribuido fue de 8.973 millones de euros, lo que equivale a un 31,3% más.

Los ingresos totales de Santander (margen bruto) en el conjunto del semestre ascendieron a 30.822 millones de euros, lo que supone una mejora del 6,4% interanualmente. De esa cifra, los ingresos por intereses netos (margen de intereses) crecieron un 7,1%, hasta los 22.711 millones de euros.