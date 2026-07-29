Deutsche Bank logra un beneficio récord de 3.969 millones en el primer semestre

Archivo - FILED - 07 May 2026, Hesse, Frankfurt/Main: File Photo - The fountain of the Lucae fountain bubbles in front of the Deutsche Bank headquarters. Photo: Andreas Arnold/dpa - Andreas Arnold/dpa - Archivo

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Deutsche Bank, el mayor banco comercial de Alemania, registró un beneficio neto atribuido récord de 3.969 millones de euros en la primera mitad de 2026, lo que representa una mejora del 9% sobre el resultado anotado en el mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado la entidad, que planea lanzar un plan de recompra de acciones propias de 500 millones de euros en la segunda parte del año.

La cifra de negocio neta de Deutsche Bank en el semestre alcanzó los 17.150 millones de euros, un 5% más que un año antes, incluyendo un avance del 17% de los ingresos por intereses netos, con 8.753 millones, mientras que los ingresos por comisiones subieron un 4%, hasta 5.665 millones.

Entre las principales unidades de negocio, la banca de inversión reportó ingresos semestrales de 6.558 millones, un 8% más; la banca corporativa de 3.722 millones, un 1% menos que un año antes; mientras que los ingresos del negocio de banca privada sumaron 5.133 millones, un 7% más; y la gestión de activos facturó 1.558 millones, un 7% más.

De su lado, la entidad alemana contabilizó hasta junio provisiones de 979 millones de euros, un 9% por encima de la cifra correspondiente al año anterior, incluyendo un total de 460 millones en el segundo trimestre, un 9% más.

Entre abril y junio, Deutche Bank obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.850 millones de euros, un 10% más que un año antes y un nuevo récord para el periodo, mientras que la cifra de negocio neta aumentó un 8,6%, hasta 8.479 millones.

La ratio de capital de máxima calidad CET1 de la entidad al cierre del semestre era del 13,9%, por debajo del 14,2% del mismo periodo del año pasado.

"Nuestros resultados récord del segundo trimestre se debieron a un sólido impulso de crecimiento y una estricta disciplina en los costes", ha comentado Christian Sewing, consejero delegado de Deutsche Bank, para quien la rápida evolución de la IA brinda a la entidad mayor margen para ofrecer valor a los clientes y lograr ahorros adicionales.

"Estos avances, junto con nuestro desempeño récord en lo que va de 2026, refuerzan nuestra confianza en que podemos superar nuestros objetivos para 2028", ha adelantado.

De tal manera, tras un sólido desempeño en el primer semestre, Deutsche Bank confía en alcanzar el objetivo de 33.000 millones de euros en ingresos para el ejercicio completo de 2026, mientras que espera que la provisión para pérdidas crediticias reflejará la mejora de las tendencias subyacentes con respecto a 2025.