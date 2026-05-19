La distribución de fondos mediante gestión discrecional de carteras alcanzó el 25,8% en marzo. - EUROPA PRESS

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

La distribución de instituciones de inversión colectivas (IIC) mediante gestión discrecional de carteras alcanzó el 25,8% al cierre del primer trimestre del 2026 (cuatro décimas más que un año antes), al mismo tiempo que la distribución mediante asesoramiento representaba el 47,6% del total (la misma cifra que el año anterior), según los datos publicados este martes por la patronal Inverco.

Conjuntamente, el 73,3% de las ICC en España han distribuido de estas dos formas hasta el primer trimestre de 2026, lo que equivale a 349.539 millones de euros (51.870 millones de euros más que en el primer trimestre de 2025), mientras que la comercialización ha representado el 26,7%.

De acuerdo con los datos de las gestoras de IIC que han facilitado la información, la cifra estimada de patrimonio en gestión discrecional de carteras se situaría en torno a 167.000 millones de euros a finales de marzo (unos 27.500 millones de euros más respecto al dato del año anterior).

Casi la totalidad de esa cantidad, unos 160.950 millones de euros, se correspondería con clientes minoristas. Por entidades, destacaba CaixaBank, con 58.236 millones de euros, seguido de Santander, con 30.997 millones de euros, y Kutxabank, con 13.929 millones de euros.

El número estimado de contratos se situaría en los 1,4 millones de euros para las entidades que remiten información, que se corresponde casi en su totalidad con clientes minoristas, en tanto que solo hay contabilizados 197 mandatos institucionales que implican un patrimonio de gestión discrecional de carteras de 3.546 millones de euros.