Ebury reduce un 27,8% sus pérdidas en su año fiscal hasta 22,3 millones de euros

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La 'fintech' Ebury, especializada en pagos internacionales y cambio de divisas y controlada por Banco Santander, cerró su año fiscal con pérdida de 19,3 millones de libras (22,3 millones de euros), un 27,8% menos que el ejercicio precedente, según se desprende de las cuentas anuales que ha publicado la compañía.

El año fiscal de Ebury terminó el pasado 30 de abril, pero no fue hasta la semana pasada que la compañía publicó sus cuentas en Reino Unido, donde está radicada.

En el conjunto de su ejercicio, Ebury logró una facturación de 286,5 millones de libras (331,1 millones de euros), un 29,9% más.

Los costes del servicio fueron de 72,8 millones (84,1 millones de euros), un 23,4% más, mientras que los gastos administrativos se situaron en 190,8 millones (220,5 millones de euros), un 17,1% más.

Teniendo en cuenta los gastos financieros y el impacto fiscal, el resultado del ejercicio fue negativo en 6,9 millones de libras (8 millones de euros), un 68% menos. No obstante, las pérdidas netas atribuidas se elevaron a más del doble por el impacto de las divisas.