Economía, patronales bancarias y asociaciones abordarán mañana la inclusión financiera y el fraude digital

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, presidirá mañana miércoles una reunión donde se abordarán los avances en materia de inclusión financiera y, por primera vez, los retos que plantea el fraude financiero digital, según un comunicado del Ministerio de Economía.

A la reunión, que se celebra por la tarde, acudirán representantes de las entidades bancarias y cajas de ahorro, las asociaciones de mayores y usuarios financieros, así como el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y la subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez.

Se trata de una reunión periódica --la última se celebró el pasado mes de julio-- que el Ministerio de Economía organiza con representantes del sector financiero y otras asociaciones en el marco de los compromisos que la banca y el Gobierno firmaron para asegurar la prestación de servicios financieros a personas mayores y en zonas rurales.

Concretamente, en 2022, el Ministerio de Economía --en aquel momento liderado por Nadia Calviño-- y las patronales bancarias suscribieron dos protocolos, uno para garantizar la atención personalizada a personas mayores y con discapacidad donde se incluían medidas como ampliar horarios de atención en caja, o darles prioridad en momentos de alta afluencia; y otro para asegurar la provisión de servicios financieros presenciales para el 100% del territorio español.

En un reciente informe ('La contribución del sector bancario al crecimiento económico y el progreso de la sociedad'), las patronales bancarias AEB, Ceca y Unacc señalaban que el 81% de las oficinas (el 88% de las sucursales en zonas rurales) ya han ampliado su horario de atención (09.00 horas a 14.00 horas), lo que habría beneficiado a 6,5 millones de personas mayores de 65 años, mientras que un 40% de las plantillas de oficinas bancarias ya está formada para atender a este colectivo.

En cuanto a la inclusión en zonas rurales, las asociaciones bancarias destacan un "aumento progresivo" de los municipios con acceso a servicios bancarios hasta alcanzar el 99,31% de la población española a cierre de 2024.

Así, si en 2023 había 2.675 municipios españoles sin ningún punto de acceso, "en 2024 la cifra había caído un 12,5%, hasta los 2.341", explican. En términos de población, la reducción se eleva al 22,35%, lo que supone un descenso de 96.573 en el número de personas sin acceso a servicios bancarios, hasta los 335.508, sobre una población total de 49 millones. Esto representa el 0,69% de la población española.

Además, señala que si a finales del año 2021 había 243 municipios de más de 500 habitantes sin acceso a servicios presenciales, los datos del último informe trimestral de seguimiento (a 30 de junio de 2025) señalan que el número se ha reducido a 54. "Si a estos se restan los 18 municipios que declinaron la propuesta formulada por las entidades financieras para instalar un cajero automático, la cifra se reduce a los 3.666 municipios, en los que residían 26.614 personas", agregan.

Por último, en materia de fraudes financieros digitales, el informe de las patronales alerta de que, según el CIS, más de la mitad de los españoles ha sufrido un intento de estafa en el último año; una cifra que se eleva al 75%, de acuerdo con otro estudio de Sigma Dos. Ante este problema, el sector defiende que lleva "años" impulsando campañas de información y concienciación en seguridad, en paralelo al esfuerzo de las propias entidades de reforzar la ciberseguridad de sus sistemas.