Visa ve insólito el caso de tarjetas 'B' en Caja Madrid e indica que puede multar por prácticas de este tipo

Actualizado 26/02/2015 14:03:30 CET

Teme que a raíz de este caso se den "pasos atrás" en control de gastos

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La responsable de tarjetas para el Sur de Europa de Visa Europe, Cinzia Pilo, ha considerado "muy difícil" que se repliquen en otros países casos como el de las tarjetas 'B' de Caja Madrid y ha desvelado que la compañía puede imponer multas si el banco emisor de tarjetas corporativas no fija con la empresa cliente la condición expresa en el contrato de que no será utilizada para gastos personales.

En un encuentro con la prensa, Pilo ha detallado que en la propia tarjeta de empresa debe aparecer la indicación 'corporate' o 'business', con el fin de dejar claro que su uso se limita para gastos relacionados con la compañía. En este sentido, la directora general de Visa Europe para España, Carmen Alonso, ha matizado que en "muy pocos casos" se llega a multar a los bancos, porque "cumplen" con la normativa en cuanto a la emisión de todos sus productos.

"En el caso hipotético de que alguna entidad no lo hiciera, Visa Europe suele limitarse a solicitar al banco emisor una rectificación y la observancia de las reglas establecidas", han matizado no obstante desde Visa, que no dispone del contrato entre la entidad y la empresa, ni detalles de los titulares, sus cuentas o sus transacciones.

La multinacional ha aclarado que podría finalmente imponer multas tras seguir un proceso de cumplimiento interno y sólo para casos en los que se pueda dar un "impacto o riesgo serio para el sistema Visa". "En ningún caso, Visa Europe contempla la posibilidad de multar a Bankia (que integra Caja Madrid desde 2011) como consecuencia del caso que actualmente está en el juzgado", han afirmado desde la compañía.

Sobre el uso de las tarjetas 'B' en Caja Madrid, Pilo ha negado que se hayan dado prácticas similares en otros países y ha destacado que en el mundo empresarial es "muy difícil" que exista este tipo de 'dinero plástico', más aún de la relevancia del caso de Caja Madrid, en el que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha imputado a 78 antiguos miembros del consejo de administración y exdirectivos de Caja Madrid por el uso que hicieron de las 'tarjetas black' opacas al fisco, en la que cargaron en gastos personales por valor de 15,2 millones de euros entre 2003 y 2012.

"Las tarjetas Visa (de empresas) son transparentes y no de ningún otro color", ha defendido la directora general de Visa Europe para España, quien ha puesto en valor que el 'dinero plástico' es un medio "efectivo" sobre el control de gastos. En este sentido, ha mostrado su "preocupación" por que el mal uso de tarjetas de empresas en Caja Madrid pueda derivar en medidas "de paso atrás" y se vuelva en el mundo empresarial a prácticas como el anticipo de dinero en metálico.

PROHIBICIÓN DE TARJETAS EN ALTOS CARGOS DE LA ADMINISTRACIÓN.

Así se lo ha trasladado Visa al Gobierno ante la tramitación de una propuesta de ley para prohibir este tipo de tarjetas en los altos cargos de la Administración Pública, que se encuentra en la actualidad en el Senado. "Las tarjetas permiten y han permitido que salgan casos a la luz", ha afirmado en alusión velada al caso de Caja Madrid.

De hecho, Visa se muestra a favor de la digitalización de los pagos en la Administración Pública, puesto que el pago en efectivo "carece" de transparencia, al tiempo que recomienda a las empresas implantar políticas de uso de pago con tarjetas corporativas.

También recuerda que las empresas, o la Administración en su caso, pueden configurar las tarjetas, limitando la cantidad de dinero en determinados gastos, el número de proveedores e incluso prohibiendo la retirada de dinero en metálico en cajeros automáticos. "Todas las limitaciones que quiera la empresa o la Administración", ha enfatizado la responsable de tarjeta para el Sur de Europa de Visa Europe.