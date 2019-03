Enria (BCE), contrario a las fusiones bancarias para crear "campeones nacionales"

Actualizado 19/03/2019 11:04:41 CET

El 'Brexit' colocará a 7 grandes bancos y a otros 17 menos significativos bajo el mandato del supervisor europeo

FRÁNCFORT (ALEMANIA), 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El italiano Andrea Enria, presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), se ha mostrado contrario a la idea de impulsar fusiones en el sector bancario europeo con el fin de crear "campeones nacionales" para competir con las entidades estadounidenses o chinas, coincidiendo con el anuncio de los primeros pasos hacia la combinación de Deutsche Bank y Commerzbank con el beneplácito de Berlín.

"No me gusta particularmente la idea de campeones nacionales, de campeones europeos; especialmente cuando eres un supervisor, no debes promover ninguna estructura en particular", señala Enria en una entrevista con 'Financial Times', recogida por Europa Press.

De hecho, cuestionado sobre la necesidad de que Europa cuente con un gran campeón bancario en el segmento de inversión, Enria opina que la eurozona no debería impulsar una política en este sentido, expresando su confianza en que las entidades europeas sean suficientemente fuertes y rentables como para ganar cuota de mercado y competir eficazmente con la banca estadounidense en la provisión de servicios de mercado.

Sin hacer referencia expresa a la potencial fusión entre los dos mayores bancos alemanes, el italiano subraya que lo relevante para el supervisor bancario europeo "es el proyecto presentado", añadiendo que las únicas cuestiones que preocupan a la institución son "la sostenibilidad y la viabilidad del mismo".

"Por tanto, lo que observamos es la capacidad de dar como resultado un banco con un negocio sólido, una buena posición de capital, capaz de generar ganancias y de cumplir a medio plazo los requisitos prudenciales", apunta.

En este sentido, el expresidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) defiende que cuando se quiere tener un mercado abierto debería darse la bienvenida a bancos e inversores extranjeros, que aportan su experiencia y su capital.

No obstante, Enria admite su preocupación por que los bancos europeos actualmente no sean percibidos por los inversores como oportunidades de inversión atractivas, "eso es un problema". "Hasta que esto no cambie no podemos decir que se ha completado el proceso de ajuste posterior a la crisis", apostilla.

IMPACTO DEL 'BREXIT'.

Por otro lado, el supervisor bancario europeo destaca que a raíz de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea (UE) 7 grandes entidades pasarán a estar bajo el mandato del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), así como otras 17 menos significativas.

"Tendremos a 7 instituciones significativas adicionales bajo nuestro mandato como resultado del 'Brexit', 17 nuevas instituciones menos significativas", señala el italiano, destacando que las entidades primordialmente están trasladando o ampliando sus operaciones en los centros financieros de Alemania, Francia, Irlanda y Países Bajos, así como en el resto de la UE.

"Esperamos que se transfieran alrededor de 1,2 billones de euros de activos a la supervisión del MUS. Esto se concentra, digamos al 90%, en las siete instituciones más grandes", añade.

Actualmente, el MUS supervisa directamente a los 117 mayores bancos de la región.