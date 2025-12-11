El Eurogrupo elige al ministro griego Pierrakakis como su nuevo presidente

BRUSELAS 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Finanzas de la zona euro han elegido este jueves por unanimidad a su colega griego, Kyriakos Pierrakakis, como nuevo presidente del Eurogrupo tras la salida inesperada del irlandés Paschal Donohoe, han informado a Europa Press fuentes europeas.

El nombramiento de Pierrakakis, que asumirá el viernes un mandato de dos años y medio renovables, llega una década después de que se acordara en 2015 el tercer rescate consecutivo de Grecia (primero fueron los de 2010 y 2012) durante la crisis financiera. La primera reunión de los ministros de la Eurozona presidida por Pierrakakis tendrá lugar el 19 de enero.

Pierrakakis, ministro de Finanzas desde el pasado mes de marzo, se ha impuesto en una votación al ministro belga, Vincent van Peteghem, únicos candidatos en una carrera adelanta por la inesperada dimisión de Donohoe y sin más oponentes, después de que el ministro español, Carlos Cuerpo, renunciara a la competición tras una primera derrota el pasado julio.

En su carta de motivación al resto de socios del euro, el ministro griego defendió que "durante demasiado tiempo las decisiones han estado marcadas por líneas divisorias obsoletas: norte y sur, este y oeste, frugales y flexibles", pero que esas dinámicas "ya no reflejan la naturaleza de los retos" que afronta ahora la Eurozona.

ESPAÑA SATISFECHA CON CUALQUIERA DE LOS DOS CANDIDATOS

A su llegada a la reunión en Bruselas en donde el Eurogrupo ha elegido a su nuevo presidente, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado que cualquiera de los dos candidatos son "muy sólidos" y que confiaba en su capacidad para "dinamizar el Eurogrupo".

Por ello, ha añadido, España estaría contenta fuera cual fuera la decisión final y que contribuiría de "manera positiva" para llevar adelante los retos, incluida la incorporación de los trabajos del laboratorio de competitividad, en la agenda del Eurogrupo.