Archivo - Finaliza el período transitorio del reglamento europeo MiCA sobre criptoactivos. - Fernando Gutierrez-Juarez/dpa - Archivo

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El periodo transitorio del Reglamento sobre Mercados de Criptoactivos (MiCA) finaliza este miércoles 1 de julio, y a partir de esta fecha, solo las entidades debidamente autorizadas podrán operar en la región.

Según los datos recopilados por la plataforma de 'exchange' Kraken, de las más de 1.200 empresas que contaban con registro nacional para prestar servicios de criptoactivos antes de la entrada en vigor de esta regulación, "menos de una de cada cinco ha obtenido la autorización completa".

En concreto, y según figura en el listado público de ESMA consultado por Europa Press, hay 245 entidades autorizadas como proveedores de servicios de criptoactivos, y de ellas, solo 8 con sede en España: Bit2Me, BBVA, Openbank, Cecabank, Renta 4, Kutxabank, CaixaBank y Due.

En este listado también aparecen nombres como N26, flatexDegiro, Kraken o Robinhood Europe, entre otros.

La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés) exigió hace una semana a los proveedores de servicios de criptoactivos no autorizados a cerrar "de forma ordenada" tras el fin del periodo transitorio bajo MiCA.

En caso de no obtener la licencia para operar a tiempo, la ESMA obligó a estas entidades no autorizadas a tomar "medidas inmediatas" para cesar sus actividades en la Unión Europea y a facilitar la salida de los inversores hacia plataformas reguladas.

Uno de los casos más paradigmáticos en la UE ha sido el de Binance, una de las plataformas de 'exchange' de criptomonedas más grandes a nivel mundial. La firma anunció hace una semana la retirada de su solicitud de licencia bajo el reglamento MiCA ante el supervisor bursátil de Grecia ante el estancamiento del proceso.

Ante esta situación, Binance informó que iniciará los trámites en otro país miembros de la Unión Europea, si bien el proceso tendrá lugar fuera del período transitorio del reglamento.