FinProp Capital entra en España y prevé invertir 100 millones en proyectos inmobiliarios en dos años

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

FinProp Capital, gestora de fondos integrada dentro del grupo Hipoges, ha anunciado este jueves su entrada en el mercado español como parte de su estrategia de expansión en la Península Ibérica y con el objetivo de invertir 100 millones de euros en proyectos inmobiliarios en dos años.

La firma, fundada en Portugal en 2022, ha detallado a través de una nota de prensa que en sus términos globales de negocio tiene previsto superar los 300 millones de euros en activos bajo gestión antes de que finalice el presente ejercicio.

De vuelta con la filial española, FinProp Capital ha señalado que se apoyará en la presencia de Hipoges en España, lo que, a su juicio, le permitirá posicionarse de "forma diferencial" y aportar valor en todas las etapas del ciclo de vida de la inversión inmobiliaria, desde la identificación de oportunidades hasta la ejecución de operaciones y su gestión activa.

"La gestora tiene como objetivo posicionarse como un actor clave en la financiación alternativa, ofreciendo soluciones a medida para promotores, desarrolladores e inversores inmobiliarios que buscan vías de financiación fuera del ámbito bancario tradicional", han indicado.

De este modo, según han proseguido, pretenden cubrir un "espacio crítico" del mercado al canalizar capital hacia "iniciativas con alto potencial de generación de valor, contribuyendo a dinamizar el tejido inmobiliario".

Para ello, la entidad ha incorporado a Pedro Fernández-Amatriain como director en España: "Con una sólida trayectoria en financiación estructurada y en el sector inmobiliario, es la persona indicada para liderar esta expansión, impulsando nuevas oportunidades de inversión en proyectos que requieren estructuras de financiación flexibles e innovadoras", ha asegurado el socio gestor de FinProp Capital, Ricardo Pereira.

De su lado, el propio Fernández-Amatriain ha incidido en que pretenden posicionarse en España como un "actor clave" dentro de la financiación alternativa en el mercado Ibérico, ofreciendo estructuras flexibles y adaptadas a las necesidades de cada proyecto.

"Nuestro objetivo es canalizar capital hacia iniciativas con alto potencial de creación de valor, apoyando a promotores, desarrolladores e inversores en un mercado cada vez más competitivo", ha añadido el directivo que, a lo largo de su carrera, ha ocupado posiciones de responsabilidad en firmas como CG Capital Europe, FTI Consulting, Realza Capital o Citi.