La 'fintech' Dost cierra una ronda de 6,7 millones liderada por Octopus para expandirse en Reino Unido

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dost, 'fintech' española especializada en la automatización de procesos financieros mediante IA, ha cerrado este miércoles una ronda de financiación 'serie A' de 6,7 millones de euros liderada por el fondo británico Octopus Ventures para expandirse, precisamente, por ese país.

La firma ha detallado en un comunicado que a la operación se ha sumado el fondo español TQ Ventures como nuevo inversor junto al respaldo de sus socios actuales, como Draper B1, Born Capital y Eoniq.fund, entre otros.

Con esta ronda, la financiación total captada por la compañía se ha elevado a 8,8 millones de euros.

La compañía, fundada en 2021 por Adam Barbera, Fernando Martín y Naqqash Abassi -a los que se unió Àlex Caudet en 2024-, trabaja con más de 150 empresas de sectores como la manufactura, química, alimentación y bebidas, construcción, automoción o logística.

"Esta ronda de financiación es la confirmación de que nuestro enfoque, centrado en automatizar los procesos financieros manuales y repetitivos de la economía real con un modelo de IA propio, es el camino correcto", ha asegurado el consejero delegado y cofundador, Adam Barbera.

Asimismo, ha añadido que la inversión permitirá consolidar su tecnología y equipo en España, así como ejecutar su plan de expansión en Reino Unido, donde ya están viendo "una tracción muy positiva".

La estrategia de crecimiento prevé reforzar su liderazgo en España y acelerar su entrada en el mercado británico con la creación de un equipo local de hasta siete personas en áreas de ventas, marketing y atención al cliente, que se sumarán a los 45 empleados actuales.

Desde Octopus Ventures, su socio Uthish Ranjan ha destacado sobre su apuesta de inversión que aborda "una de las ineficiencias más arraigadas en las finanzas: el procesamiento de facturas", y ha asegurado que sus clientes están "realmente impresionados" por la capacidad de Dost para "manejar datos complejos a gran escala con una precisión extraordinaria".

La compañía ha reivindicado que su tecnología permite reducir costes administrativos en más de un 80%, duplicar con creces la productividad y minimizar errores humanos.

El sistema cubre el ciclo de gestión de proveedores, desde la recepción de documentos hasta su integración con los principales ERP, incluyendo extracción de datos, conciliación línea a línea y flujos de aprobación personalizados.

"Estamos construyendo la capa de inteligencia que permitirá a los directores financieros pasar de ser supervisores de procesos a ser arquitectos de la estrategia", ha añadido Barbera.