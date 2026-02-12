Fitch ratifica la calificación de 'BBB' de Eurocaja Rural, antes de retirar la cobertura al banco

Archivo - Sede Eurocaja Rural. - EUROCAJA RURAL - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Fitch Rating ha ratificado la calificación de 'BBB' de Eurocaja Rural, con perspectiva estable, pero ha anunciado que retira el rating y la cobertura de la entidad por motivos comerciales.

Antes de retirar la calificación, Fitch explica que su rating sobre Eurocaja reflejeba su perfil de riesgo concentrado en varias regiones y de "pequeña escala".

Esto compensaba su perfil de riesgo moderado, lo que se traducía en una "sólida calidad de activos, ratios de capital sólidos inferiores a los de cooperativas similares de tamaño similar, y un perfil de financiación y liquidez estable".