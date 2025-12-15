Flinket cierra una ronda de financiación de 1,4 millones de euros y suma a MGC Mutua como socio estratégico

De izq a dcha: el presidente y cofundador de Flinket, Joan Mir; el miembro del consejo y cofundador, Chisco de Ascanio; la consejera delegada y cofundadora, Gabriela Orille; y el director general de MGC Mutua y CA Life, Xavier Plana. - FLINKET

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Flinket ha cerrado una ronda de financiación de 1,4 millones de euros destinada a acelerar el despliegue de su tecnología en el sector financiero y asegurador, según ha informado la firma en un comunicado.

En la ronda han participado los fundadores de Antai Venture Builder (empresa fundadora de las startups Glovo o Wallapop), Gerard Olivé y Miquel Vicente; el exsocio de Cuatrecasas, Eduardo Ramírez; así como ejecutivos del mundo financiero y legal. Además, la ronda suma a MGC Mutua como socio estratégico.

Sobre la entrada de esta mutualidad, la firma señala que le aporta "solidez, solvencia y refuerzo regulatorio" ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, actuando como aval asegurador de la plataforma.

Flinket señala que acaba de echar a andar y que está especializada en los negocios de 'open insurance' y 'wealthtech'. En concreto, subraya que su infraestructura "modular, abierta e interoperable" permitirá a bancos, aseguradoras y entidades financieras lanzar productos de ahorro e inversión basados en seguros 100% online, de ejecución inmediata y con pleno cumplimiento regulatorio.

La fintech está fundada por Joan Mir (presidente), por Chisco de Ascanio (miembro del consejo), y por Gabriela Orille, que asume el cargo de consejera delegada.

La firma destaca que Orille participó en la génesis y el lanzamiento de MyInvestor y que forma parte del consejo de Denarius, donde preside la comisión de tecnología e innovación.

Como inversora, ha apoyado startups de sectores diversos: turismo (Gastrocult), mobiliario (Hannun), cripto y blockchain (Onyze), camperización (Nomade Vans), digitalización de espacios físicos (Ubicuity) y también es cofundadora e inversora en MyGolf. Posee formación ejecutiva en MIT y Harvard, es PDG por IESE y ha completado programas especializados para consejeros en ISDI e IGE.