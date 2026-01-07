El fondo ibérico de Magallanes Value Investors renta un 45% en 2025 y el europeo, un 29%

Archivo - Paneles con índices bursátiles en el Palacio de la Bolsa, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El fondo ibérico de Magallanes Value Investors se ha anotado una subida en diciembre de su rendimiento del 6,1% y ha cerrado el ejercicio de 2025 con una rentabilidad de un 45,25%, según las fichas de los fondos de inversión y del plan de pensiones de la entidad correspondientes a ese mes.

De su lado, el fondo europeo ha registrado una rentabilidad positiva del 4,96% en diciembre, en tanto que ha arrojado un rendimiento del 29% en el cómputo total de 2025.

Cabe destacar que durante el mes de diciembre el principal indicador del mercado español, el Ibex 35, ha seguido batiendo sus máximos históricos al consolidarse en la cota de los 17.300 enteros, en tanto que cerró el mes con una subida de un 5,72% y el año con un avance de un 49,27%.

Entrando al detalle de los vehículos, la firma, cuyos fondos de inversión se gestionan bajo los principios de 'value investing' (invertir en compañías cuyo precio de mercado se encuentra por debajo de su valoración fundamental a largo plazo), ha señalado que el fondo ibérico, centrado en cotizadas de España y Portugal y con un plazo de inversión recomendado de cinco años, ha registrado al cierre de 2025 un rendimiento acumulado positivo desde su lanzamiento en 2015 del 182,25% y, en términos anualizados, un 10%.

De su lado, el fondo de inversión europeo, cuya vocación se centra en empresas cotizadas europeas -sin excluir otros valores de países de la OCDE- y con un plazo de inversión de también cinco años, ha cosechado en diciembre un rendimiento acumulado positivo desde su nacimiento en 2015 del 177,46% y, al ritmo anualizado, ha crecido un 9,79%.

Por otra parte, el fondo de inversión 'Microcaps Europe', focalizado en empresas europeas de baja y muy baja capitalización y que cuenta con un periodo de inversión recomendado de siete años, ha obtenido una rentabilidad del 0,24% en el último mes del año, en tanto que en todo 2025 su rentabilidad positiva se ha situado en el 23,34%.

Además, desde su lanzamiento en 2017, el rendimiento positivo es de un 73,4% y, en términos anualizados, alcanza el 6,46%.

El plan de pensiones de la firma, que tiene como objeto de inversión a la renta variable europea, ha presentado en diciembre una rentabilidad del 5%, en tanto que en el cómputo de los doce meses de 2025 ha cosechado un rendimiento positivo del 30,45%.

En esa línea, desde que nació en 2015 el fondo, con el objetivo de preservar y hacer crecer el capital generando rentabilidades a largo plazo por encima de las del mercado, su rentabilidad acumulada positiva se ha situado en el 154,28%, a un ritmo anualizado de un 9,77%.