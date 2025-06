El FSB avisa de que las 'criptos' se aproximan a un "punto de inflexión" como riesgo sistémico

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las vulnerabilidades para la estabilidad financiera relacionadas con las criptomonedas no representan aún un riesgo sistémico, aunque el presidente saliente del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) y gobernador del Banco de Países Bajos, Klaas Knot, ha advertido de que la evolución reciente sugiere que "podríamos estar acercándonos a un punto de inflexión".

"Las criptomonedas aún no representan un riesgo sistémico. Sin embargo, los acontecimientos recientes sugieren que podríamos estar acercándonos a un punto de inflexión", ha avisado el banquero central neerlandés durante su intervención en un acto organizado en Madrid por Banco de España y el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI).

En la que ha sido su última intervención como presidente del supervisor global, ya que cederá el cargo a partir de julio al gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, el banquero central neerlandés ha explicado que las barreras para los usuarios minoristas se han reducido significativamente, en particular con la introducción de los ETF de criptomonedas, al tiempo que las interconexiones con el sistema financiero tradicional siguen creciendo.

En este sentido, ha señalado que los emisores de criptomonedas estables ('stablecoins'), ahora poseen cantidades sustanciales de bonos del Tesoro estadounidense, por lo que ha subrayado la necesidad de vigilar de cerca este segmento, dada la naturaleza inherentemente transfronteriza de las criptomonedas.

Asimismo, Knot ha defendido que una parte del auge de las criptomonedas puede atribuirse a las deficiencias de los pagos transfronterizos tradicionales, por lo que ha defendido la hoja de ruta del G20 para mejorar estos pagos transfronterizos, ya que se trata de un problema técnico muy complejo, pero cuya resolución tiene beneficios reales para las personas, las empresas y las economías.

SIMPLIFICACIÓN Y DESREGULACIÓN.

En su intervención, el presidente del FSB ha advertido de que este auge de las criptomonedas forma parte del cambio estructural que supone la innovación tecnológica, que podría transformar la estabilidad financiera tal como la conocemos, añadiendo nuevas capas de complejidad a gran velocidad.

En este contexto, Knot ha destacado la labor regulatoria desplegada durante los últimos 15 años en respuesta a la gran crisis financiera mundial, aunque ha subrayado que el trabajo para fortalecer la resiliencia del sector bancario aún no ha concluido cuando se vuelven a escuchar demandas de desregulación y simplificación.

"No son lo mismo", ha puntualizado el holandés, que reconoce que la regulación y la supervisión bancarias se han vuelto excesivamente complejas tras la introducción de una gran cantidad de normas desde diversos ángulos durante estos 15 años, lo que lleva a cierta superposición y cierta fricción aquí y allá, además de, a veces, también una falta de proporcionalidad en la supervisión para las instituciones más pequeñas.

"Pero hay que tener en cuenta que, a partir de cierto punto, las normas simples son menos sensibles al riesgo y eso significa que deben ser más estrictas", ha defendido, subrayando la importancia de "evitar confundir simplificación con desregulación".

"No podemos permitirnos deshacer el progreso que hemos logrado, especialmente ahora, en este momento de incertidumbre inusualmente alta, tanto en el ámbito económico como en el político. Sería un grave error", ha opinado.

BANCA EN LA SOMBRA.

En este sentido, el presidente del FSB ha señalado como uno de los mayores desafíos que enfrenta el supervisor a la falta de datos sobre las entidades financieras no bancarias, un segmento conocido también como 'banca en la sombra' porque "es opaco y existen lagunas que implican que, a menudo, no vemos las vulnerabilidades hasta que es demasiado tarde".

Por eso, ha explicado que un grupo de alto nivel del FSB está explorando cómo subsanar estas lagunas de datos, para apoyar la monitorización de riesgos, el diseño e implementación de políticas y la cooperación transfronteriza.

"No podemos seguir confiando en que las crisis revelen lo que deberíamos haber previsto", ha reconocido, añadiendo que no se pueden "copiar y pegar" las normas bancarias para las instituciones financieras no bancarias, ya que es un sector demasiado diverso y muy diferente de los bancos.

En cualquier caso, ha defendido que el objetivo debe ser alcanzar una igualdad de condiciones en todo el sistema financiero, pero no debilitando las normas bancarias, "sino fortaleciendo la resiliencia del sector no bancario".