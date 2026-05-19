Los gestores de fondos disipan sus preocupaciones sobre Irán, pero señalan la inflación como principal riesgo

Archivo - Sede del Bank of America. - Uli Deck/Dpa - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

Los gestores de fondos han atenuado sus preocupaciones en torno al conflicto en Irán de tal manera que el 66% espera que el cuello de botella del estrecho de Ormuz finalice en los próximos meses y solo el 4% prevé un "aterrizaje forzoso" de la economía, según la última Encuesta Global de gestores de fondos elaborada por Bank of America.

Ante este escenario, la vulnerabilidad más señalada por los gestores de fondos es una Reserva Federal estadounidense (Fed, por sus siglas en inglés) "por detrás de la curva", es decir, solo el 16% espera subidas de los tipos de interés en 2026 por parte de la autoridad monetaria.

De hecho, la mayoría de los encuestados (50%) todavía mantiene su previsión de que la Fed recortará los tipos de interés en los próximos 12 meses pese a las expectativas de aumento de la inflación.

Respecto a los riesgos, el 40% sitúa la inflación como principal riesgo de cola, una cifra que ha aumentado en un 26% en mayo respecto al mes anterior.

Sobre el conflicto en Irán, los gestores de fondos prevén que el petróleo cotice a 85 dólares por barril a finales de 2026, frente a los 84 dólares por barril de hace un mes. Esta cifra supondría un alza del 39% respecto a los 61 dólares por barril de Brent, de referencia en Europa, a comienzos de año.

Además, el 26% de los encuestados espera que el crudo cotice a 90 dólares por barril o más a finales de año y solo el 7% prevé que el petróleo finalice el ejercicio por encima de los 100 dólares.

En este contexto, los gestores de fondos han optado por cubrir posiciones cortas en bonos, el dólar estadounidense, activos del Reino Unido y acciones de consumo mientras reducen posiciones largas en materias primas, acciones, activos de mercados emergentes y tecnología y/o semiconductores.

"Principios de junio es un momento propicio para la recogida de beneficios y los rendimientos de los bonos determinarán el grado de retroceso", señala la encuesta.

El 62% de los gestores de fondos prevé que el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años supere el 6% en los próximos 12 meses, mientras que solo el 20% espera que los rendimientos caigan por debajo del 4%.

Por otra parte, la encuesta registró el sexto mayor aumento mensual en las expectativas de beneficios, con un 17% de los inversores esperando que mejores, frente al 14% del mes pasado que preveía un empeoramiento de los mismos