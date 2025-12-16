Los gestores de fondos europeos disparan su optimismo a las puertas de 2026, según BofA

Archivo - NYSE Content Advisory: Annual International Day Slate Announced - NEW YORK STOCK EXCHANGE/PR NEWSWIRE - Archivo

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los gestores de fondos europeos han disparado su optimismo sobre la evolución de los mercados del Viejo Continente a las puertas de 2026, según la última encuesta elaborada por Bank of America.

En concreto, un 81% de los participantes ha vaticinado ganancias a corto plazo para la renta variable europea y un 92% ha proyectado un potencial alcista en los próximos doce meses, en tanto que ambos porcentajes han supuesto máximos históricos en su ámbito.

Asimismo, un gran número de inversores ha previsto que las mejoras en los beneficios impulsen nuevas ganancias, mientras que una tercera parte ha considerado que, pese a las fuertes subidas de este 2025, la renta variable europea está infravalorada, dato que se ha situado cerca de su máximo en cinco años.

Los niveles de liquidez entre los participantes europeos de la encuesta han caído a su mínimo en doce años, el 2,8%, en tanto que el 'Fomo' (miedo a perderse algo) se ha desvanecido y la proporción de encuestados preocupados por reducir demasiado su exposición a la renta variable, perdiendo así un repunte, ha bajado del 38% al 27%.

Con la vista en el plano macroeconómico que sustenta estas previsiones, un 18% de los encuestados ha indicado que espera una economía global más fuerte en los próximos doce meses, lo que contrasta con el 3% que pensaba así el mes pasado y ha supuesto el porcentaje más alto desde agosto de 2021.

De su lado, el 59% de los profesionales de la industria ha expuesto que la combinación de políticas estadounidenses tendrá un impacto positivo en el crecimiento global el próximo año, más del doble que el mes pasado. A su vez, un 78% ha previsto un crecimiento europeo más fuerte --el dato más alto desde julio de 2021-- ayudado por las expectativas de estímulo fiscal alemán.

Los inversores también se han vuelto más optimistas sobre China, con un máximo de nueve meses del 22% que ha proyectado una aceleración en el crecimiento, frente al 12% del mes pasado, aunque una pluralidad del 49% todavía se ha decantado por esperar que el crecimiento se estabilice.

El aterrizaje suave sigue siendo la opinión mayoritaria sobre el crecimiento global, pero el escenario de no aterrizaje ha crecido, pues ahora es elegido por el 37% de los encuestados, el porcentaje más alto desde enero.

Por otra parte, un 73% de los participantes ha considerado inflacionistas las políticas del presidente de EEUU, Donald Trump, frente al 65% del mes pasado, en tanto que un récord del 57% ha apuntado que un entorno de tipos más altos durante más tiempo (es decir, un crecimiento robusto y una inflación persistente) será el principal escenario para los mercados en los próximos meses.

Sin embargo, esto no ha empañado las perspectivas positivas del mercado de valores, como tampoco lo han hecho las preocupaciones sobre el debilitamiento del mercado laboral estadounidense --que el 57% aún ha considerado el mayor riesgo a la baja para el crecimiento global-- y una burbuja de Inteligencia Artificial --que un 38% ha identificado como el mayor riesgo extremo para los mercados--.

Con el foco en los distintos segmentos del mercado, un 43% de los gestores ha reseñado que ve potencial alcista para los cíclicos europeos sobre los defensivos, el máximo en un año.

Un 57% inédito ha sostenido que espera que las acciones de alto 'momentum' superen a las de bajo 'momentum', mientras que un corto 3% ha indicado que el crecimiento supere al valor, un máximo en casi un año.

Un 19% de los inversores ha apuntado a su vez que las empresas de pequeña capitalización superarán a las de gran capitalización, un máximo en cuatro meses.

Por sectores, el sanitario se ha convertido en el sector con mayor sobreponderación en Europa, seguido de los servicios públicos y los servicios financieros, mientras que la banca ha salido de las primeras posiciones. Por contra, el comercio minorista, la alimentación y bebidas, y los medios de comunicación siguen siendo los sectores con mayor infraponderación.

Alemania sigue siendo el mercado de renta variable más preferente en Europa, mientras que Francia vuelve a ser el menos valorado.