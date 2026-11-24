1136905.1.260.149.20261124124920 (I-D) La ministra de Igualdad, Ana Redondo; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro de Hacienda, Arcadi Esp - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha acordado prorrogar el impuesto especial a la banca durante un año adicional con el objetivo de recaudar 1.400 millones de euros adicionales, según ha informado este martes el ministro de Hacienda, Arcadi España, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En los cuatro ejercicios que este impuesto ha estado en vigor en sus dos formatos, entre 2023 y 2026, Hacienda ha recaudado 5.723 millones de euros. Sumando la recaudación esperada de 2027, la recaudación total ascenderá a más de 7.100 millones de euros.

"El año pasado las entidades financieras de nuestro país alcanzaron unos beneficios de cerca de 35.000 millones de euros. En lo que llevamos de año, 2026, se aproximan ya casi los 30.000 millones de euros", ha explicado el ministro España.

"También es una figura que, si miramos a los países de nuestro entorno, prácticamente muchos de ellos tienen también impuestos similares que aplican al sistema financiero a los bancos", ha proseguido el titular de Hacienda.

La finalidad de estos recursos es que se destinen a vivienda. Como es un tributo que se transfiere a las comunidades autónomas, el criterio de reparto tendrá que ser acordado entre estas y el Ministerio de Vivienda, ha explicado el ministro.

DEBERÁ ACORDARSE SU REPARTO CON LAS CCAA

Preguntado por cómo se va a asegurar el Gobierno de que estos fondos se destinen a vivienda, el ministro España ha subrayado que "así lo establece la norma". Además, ha considerado un "ejercicio de responsabilidad" que los bancos compartan parte de sus beneficios con las políticas de vivienda.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró el pasado sábado que lo recaudado irían destinados íntegramente a políticas de vivienda. Según Moncloa, esto permitiría financiar la construcción de más de 6.000 viviendas asequibles, rehabilitar unas 52.000 viviendas y aplicar bonificaciones fiscales a cerca de 120.000 inquilinos durante la próxima legislatura.

El impuesto ha sufrido varias modificaciones. En un primer momento, se diseño como una prestación patrimonial durante unos dos años, mientras que en 2024 se modificó para que fuera un impuesto y se cambió la forma de calcularlo.

Desde entonces, el tributo tiene un tipo progresivo sobre los márgenes de intereses y comisiones de cada entidad, del 1% hasta los 750 millones, del 3,5% hasta los 1.500 millones, del 4,8% hasta los 3.000 millones, del 6% hasta los 5.000 millones y del 7% desde 5.000 millones en adelante. No obstante, los bancos pueden deducirse el 25% de su cuota líquida del Impuesto sobre Sociedades, lo que puede ayudarles a neutralizar este gravamen.