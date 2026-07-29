Grant Thornton comprará CBIZ por 4.395 millones

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MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Grant Thornton Advisors ha suscrito un acuerdo para adquirir CBIZ en una operación totalmente en efectivo por un valor empresarial de 5.000 millones de dólares (4.395 millones de euros), en la que será la mayor transacción de su tipo en más de 25 años, dando origen al quinto mayor proveedor de servicios profesionales en Estados Unidos.

Según los términos del acuerdo, los accionistas de CBIZ recibirán 55 dólares en efectivo por acción, lo que representa una prima del 17,8% sobre el precio de las acciones de esta firma al cierre de la sesión del martes y de aproximadamente el 54% sobre el precio medio ponderado por volumen de los títulos de CBIZ en los últimos 30 días.

Una vez completada la transacción, CBIZ pasará a ser propiedad exclusiva de Grant Thornton Advisors, y las acciones ordinarias de CBIZ dejarán de cotizar en la Bolsa de Nueva York.

El consejo de administración de CBIZ ha aprobado la transacción por unanimidad y recomienda a sus accionistas que voten a favor. Se prevé que la adquisición se cierre en el cuarto trimestre de 2026, sujeta a la aprobación de los accionistas de CBIZ, la obtención de las autorizaciones regulatorias necesarias y el cumplimiento de las demás condiciones de cierre habituales.

Tras el cierre de la transacción, se prevé que Grant Thornton en EE. UU. se convierta en el quinto mayor proveedor de servicios profesionales, fiscales y de asesoría, con más de 5.000 millones de dólares en ingresos anuales en el país.

Con esta fusión, la plataforma multinacional tendrá presencia en más de 20 países y territorios, generará casi 7.500 millones de dólares (6.592 millones de euros) en ingresos y empleará a más de 34.500 profesionales en América, Europa, Oriente Próximo y la región de Asia-Pacífico.

New Mountain Capital, que lideró una inversión en Grant Thornton Advisors en mayo de 2024 e impulsó la estrategia de crecimiento de la firma, invertirá capital adicional para respaldar la transacción.

"Al combinar nuestra plataforma multinacional con la sólida presencia de mercado de CBIZ, ampliamos nuestra capacidad para apoyar a las empresas en cada etapa de su crecimiento, desde su desarrollo inicial hasta su expansión global", ha comentado Jim Peko, consejero delegado de Grant Thornton Advisors.

De su lado, Jerry Grisko, presidente y consejero delegado de CBIZ, considera que "es una fusión histórica" con una complementariedad cultural y estratégica, que genera un valor significativo para los accionistas de CBIZ.