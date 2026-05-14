El Grupo MDS nombra a Adrián Larrondo nuevo director global de Negocio Marítimo

Álvaro Mengotti, CEO del Grupo MDS en España; y Adrián Larrondo, nuevo Global Marine Director de la correduía de seguros. - MDS

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo MDS ha nombrado a Adrián Larrondo como nuevo director global de Negocio Marítimo para "continuar reforzando su posicionamiento en líneas estratégicas", según ha precisado la compañía en un comunicado.

En este sentido, desde la correduría de seguros han adelantado que el nombramiento fortalece la "apuesta de la compañía por la especialización, la internacionalización y el crecimiento de su negocio marítimo a escala global".

Desde su nueva posición, Larrondo será el responsable de liderar el desarrollo internacional de la línea de negocio Marítimo, impulsando la estrategia global de la división, fortaleciendo la propuesta de valor para clientes con operaciones complejas y transfronterizas, y consolidando la presencia de MDS en mercados clave de Iberia y Latinoamérica.

El nuevo director global de Negocio Marítimo cuenta con más de tres décadas de experiencia en el sector marítimo y asegurador internacional. A lo largo de su trayectoria ha ocupado posiciones de liderazgo en firmas como JLT Insurance Brokers, March JLT, y Grupo CSAV, donde ha desempeñado responsabilidades en seguros, siniestros, prevención de pérdidas y asesoramiento legal en distintas geografías, incluyendo Europa, Latinoamérica y Asia-Pacífico.

Como paso previo a MDS, lideró su propia firma de consultoría especializada y actuó como agente externo para negocio marítimo en Latinoamérica dentro de la alianza internacional Howden RS.

"Su incorporación se enmarca en la visión de MDS de ofrecer un servicio altamente especializado apoyado en un equipo internacional, sólido y multidisciplinar, con profesionales ubicados en España y Latinoamérica, capaces de acompañar a los clientes en función de la geografía y de la naturaleza de sus riesgos", subrayan desde el Grupo.

En concreto, el equipo que encabezará está integrado por profesionales con experiencia en navieras, correduría de seguros, consultoría, gestión de riesgos y asesoramiento legal especializado, así como en aseguradoras de primer nivel, lo que permite ofrecer a los clientes una respuesta "cercana, técnica y adaptada a cada mercado", aseveran desde la compañía.

"La incorporación de Adrián supone un paso estratégico en nuestra apuesta por consolidar un negocio marítimo global. Su experiencia, junto con la fortaleza y diversidad del equipo (...), nos permite seguir reforzando nuestra capacidad para acompañar a clientes que operan en entornos cada vez más globales y complejos", ha defendido el CEO del Grupo MDS en España, Álvaro Mengotti.