El holandés Knot aventaja al español De Cos en la sucesión de Lagarde en el BCE, según un sondeo

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El holandés Klaas Knot, el que fuera hasta el año pasado presidente del Banco de Países Bajos y uno de los principales 'halcones' en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), se perfila como el candidato favorito en la carrera por la sucesión de Christine Lagarde al frente del instituto emisor de la eurozona, por delante del español Pablo Hernández de Cos.

Según una encuesta entre economistas realizada por Bloomberg, además de Knot y De Cos, el tercer potencial candidato favorito para relevar a Lagarde cuando expire el mandato de la francesa el 31 de octubre de 2027 sería el actual presidente del Bundesbank, Joachim Nagel.

Sin embargo, aunque no figura entre el trío de favoritos en la carrera sucesoria, la alemana Isabel Schnabel, integrante del Comité Ejecutivo del BCE, es considerada la más cualificada para ser la próxima presidenta del BCE, por delante de De Cos y de Knot.

La encuesta incorpora el efecto de la nominación el pasado lunes del croata Boris Vujcic como vicepresidente del BCE a partir de junio, cuando relevará en el cargo al español Luis de Guindos, en lo que supone el primer paso de una profunda reorganización del directorio de la institución con sede en Fráncfort, que cambiará a cuatro de sus seis miembros entre 2026 y 2027.

Atendiendo a las tradiciones y equilibrios de poder en los órganos del BCE, la nominación de Vujcic, el primer representante del este europeo en el Comité Ejecutivo del BCE, dejaría la puerta abierta a candidatos tanto del norte como del sur de la zona euro para competir por el puesto de Lagarde.

Los economistas consultados valoran como lo más importante para un presidente del BCE un título en Economía y experiencia laboral en un banco central, mientras que una carrera en finanzas y experiencia en la dirección de una autoridad monetaria también se consideran útiles, al igual que la experiencia en política y otras instituciones europeas. De su lado, ser mujer, un punto muy valorado en anteriores selecciones, es una de las consideraciones menos importantes.

Knot y De Cos son los nombres que más fuerza han cobrado en los últimos meses como posibles sucesores de Lagarde, especialmente después de que un sondeo entre economistas de 'Financial Times' colocara al exgobernador del Banco de España como principal favorito, seguido de cerca del exgobernador del Banco de Países Bajos.

Los dos potenciales candidatos gozan de gran prestigio y han sido elogiados públicamente por la propia Lagarde, que destacó del holandés la capacidad "de integrar a la gente, una habilidad poco común y muy necesaria", mientras que calificó a De Cos como un "excelente compañero de equipo" y un "economista muy meticuloso".

En el caso de Schnabel, la actual presidenta del BCE comentó a finales de 2025 que hay "muchos candidatos muy buenos, e Isabel es una de ellos", aunque en el caso de la alemana podrían existir dificultades legales para su salto a la presidencia directamente desde el Comité Ejecutivo del BCE, ya que los nombramientos de la institución no son renovables.

Al margen de los favoritos, otros candidatos considerados probables o cualificados sucesores de Lagarde serían el francés François Villeroy de Galhau y el italiano Fabio Panetta, cuyos países ya han ocupado la presidencia al menos una vez. También aparece el finlandés Olli Rehn, que quedó en segundo lugar en la carrera por la vicepresidencia.

Entre las opciones menos probables para los encuestados se encuentran la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, la española Nadia Calviño, y Jörg Kukies, que fue ministro de Finanzas interino de Alemania.

En cualquier caso, como advirtió el pasado mes de enero el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, cuyo mandato expira el próximo 31 de mayo, es "muy prematuro" empezar a hablar de la sucesión de Lagarde, a la que le quedan casi dos años en el cargo, lo que "es un periodo de tiempo muy muy muy muy largo".

"Empiezo a ver quinielas ...cuál es el favorito. Yo creo que al final hay que tener en cuenta lo que pasó con la elección de Lagarde. Cuando llegó la sustitución de Draghi, Lagarde no estaba en las quinielas", recordó Guindos, añadiendo que se trata de un proceso de elección en el cual influyen otros factores, otros puestos, "es un tema de equilibrios desde muchos puntos de vista".