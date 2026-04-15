El Ibex 35 cierra a las puertas de los 18.200 puntos tras ceder un 0,55%

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MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha finalizado la sesión de este miércoles con una caída del 0,55%, hasta situarse en los 18.185,80 puntos, en un contexto marcado por el conflicto en Irán y los efectos de segunda ronda derivados del precio del crudo.

Durante la jornada de hoy, se ha conocido que el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) ha asegurado haber bloqueado los puertos de Irán, así como "paralizado por completo" el comercio económico que "entra y sale" del país asiático por mar.

"En menos de 36 horas desde que se aplicó el bloqueo, las fuerzas estadounidenses han paralizado por completo el comercio económico que entra y sale de Irán por mar", ha subrayado el Centcom en un comunicado difundido en sus redes sociales, donde ha estimado que "el 90% de la economía" de Teherán depende del comercio internacional por mar.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó el pasado domingo a la Armada estadounidense el comienzo de un cierre perimetral del estratégico estrecho de Ormuz, por donde circula una cuarta parte del petróleo y el gas mundial. El Centcom, que afirma apoyar la "libre navegación" hacia y desde puertos no iraníes, ha asegurado este martes que "ningún buque" ha logrado "pasar el bloqueo estadounidense", cumplidas ya más de 24 primeras horas del mismo.

En paralelo, Trump ha subrayado esta madrugada que la guerra en Irán, ahora contenida por un alto el fuego temporal, está "muy cerca de terminar". "Creo que está a punto de terminar, es decir, considero que está muy cerca de terminar", ha manifestado el inquilino de la Casa Blanca en una entrevista con la cadena Fox.

Por su parte, el Gobierno de Irán ha resaltado este miércoles que los intercambios de mensajes con Estados Unidos continúan a través de la mediación de Pakistán, tras el fracaso de las conversaciones mantenidas el sábado en Islamabad para intentar alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin a la ofensiva.

"Parece que el tono sigue mejorando, con el proceso de paz en marcha, el cual no estará exento de vaivenes, con una economía que, de momento, se mantiene resiliente y unos resultados empresariales, que en general, están batiendo estimaciones", exponen los analistas de Bankinter.

En este contexto, solo diez valores cerraron la jornada en positivo: Amadeus (+3,73%), Solaria (+3,71%), Acciona Energía (+2,57%), Indra (+2,34%), Unicaja (+1,20%), Caixabank (+0,84%), Grifols (+0,79%), Telefónica (+0,63%), Colonial (+0,55%) y Merlin Properties (+0.26%).

Del lado contrario, Repsol encabezó los descensos (-2,75%), seguido de Fluidra (-2,46%), Ferrovial (-1,73%), ACS (-1,69%), BBVA (-1,57%) y Cellnex (-1,49%).

El resto de las principales Bolsas europeas finalizó la sesión en rojo, a excepción del alemán Dax 30, que repuntó un 0,09%. Así, el británico FTSE 100 cedió un 0,47%, el francés Cac 40 un 0,64%, el italiano FTSE MIB un 0,04% y el Euro Stoxx 50 un 0,74%.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street mostraba sus dudas al cierre de las Bolsas europeas: el Dow Jones se dejaba un 0,40%, el S&P 500 subía un 0,39% y el Nasdaq, índice especializado en valores tecnológicos, remontaba un 1,05%.

Respecto al ámbito de las materias primas, el barril de Brent, de referencia en Europa, cotizaba al cierre de los parqués europeos en los 95,47 dólares, un 0,74% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, alcanzaba los 92,75 dólares, un 1,57% más.

Por su parte, la referencia europea para el precio del gas natural, el contrato TTF negociado en los Países Bajos, se situaba en los 41,50 euros por megavatio hora, un 4,30% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,483%, frente al 3,487% del cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo se situaba en 44,4 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,05% frente al dólar, hasta registrar un tipo de cambio de 1,1802 dólares por cada euro.

En relación a los activos denominados refugio en escenarios de volatilidad, el precio de la onza de oro caía un 0,56% hasta los 4.823,55 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, se dejaba un 2,09%, hasta los 73.773 dólares.

"Hemos observado una caída de los índices bursátiles en Estados Unidos, Europa, Japón y los mercados emergentes, un aumento de los tipos de interés a largo plazo en Estados Unidos, Europa y Japón, así como una caída en los precios del bitcoin y del oro [...] entre los activos financieros analizados, solo el dólar está actuando como activo refugio", apunta el senior economic advisor en Ossiam (affiliate de Natixis IM), Patrick Artus.